Bitter für Tesla: TÜV zerlegt das Model Y nach Strich und Faden

Das Tesla Model Y stürzt ab.

Im TÜV-Report 2026 kommt Tesla nicht gut weg: Das Model Y fällt mit besonders vielen Mängeln auf. Von 110 Fahrzeugmodellen derselben Altersklasse landet das Elektro-SUV auf dem letzten Platz. Technikprobleme betreffen aber längst nicht nur Tesla.

Tesla Model Y fällt im TÜV-Report durch

Fast ein Fünftel der geprüften Tesla Model Y hat die Hauptuntersuchung nicht bestanden. Laut dem neuen TÜV-Report liegt die Mängelquote bei 17,3 Prozent. Das ist gleich der schlechteste Wert in der Klasse der 2- bis 3-jährigen Fahrzeuge.

Besonders oft beanstandet wurden laut TÜV-Statistik Probleme an der Beleuchtung, der Bremse und der Achsaufhängung. Auffällig viele ausgeschlagene Trag- und Führungsgelenke sorgen für zusätzliche Kritik.

Der Vergleich mit dem besten Modell der Klasse, dem Mazda 2, zeigt den Abstand deutlich. Der Kleinwagen kommt auf eine Mängelquote von nur 2,9 Prozent.

Zumindest ein möglicher Erklärungsansatz wird im Report gleich mitgeliefert. Die geprüften Tesla Model Y hatten im Schnitt 55.000 Kilometer auf dem Tacho, das ist deutlich mehr als der Klassendurchschnitt von 45.000 Kilometern. Dennoch erreichen viele andere Fahrzeuge mit ähnlicher Laufleistung bessere Ergebnisse.

Auch das Tesla Model 3 landet weit hinten, genauer gesagt auf dem drittletzten Platz. In den Vorjahren war es als Letzter in seiner Altersklasse aufgeführt.

TÜV-Report: Qualität leidet, Fahrzeuge altern

Insgesamt verschlechtert sich der Zustand der Fahrzeugflotte in Deutschland weiter (Quelle: TÜV Verband). 21,5 Prozent aller geprüften Fahrzeuge fallen bei der Hauptuntersuchung durch. Das ist der höchste Wert seit neun Jahren. Der TÜV-Verband führt das vor allem auf das steigende Durchschnittsalter der Fahrzeuge zurück, das inzwischen bei 10,6 Jahren liegt.

Auch Elektroautos tauchen immer häufiger beim TÜV auf. Unter den 18 bewerteten E-Modellen schneiden einige überraschend gut ab. Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron und Fiat 500e liegen alle im vorderen Feld aller Fahrzeuge. Teslas schwache Platzierung sticht da umso mehr hervor.