Bittere Nachricht für Snapchat-Fans: Gespeicherte Snaps sind bald nicht mehr gratis

In den Snapchat-Memories lassen sich Snaps speichern. Bislang war der Speicherplatz gratis, bald werden die Memories aber kostenpflichtig. Wann wird der Gratis-Speicher begrenzt und wie kann man seine Memories sichern?

Snapchat Memories werden kostenpflichtig

Snapchat führt künftig ein Speicherlimit von 5 GB für kostenlose Memories ein. Wer mehr Inhalte gespeichert hat, muss auf ein kostenpflichtiges Angebot umsteigen. Für Nutzer, die bereits über das Limit hinaus speichern, gilt eine Übergangsfrist: Snapchat stellt 12 Monate lang temporären Speicher bereit, damit man Zeit hat, zu entscheiden, ob man upgraden möchte. Wer danach über 5 GB bleibt und nicht bezahlt, riskiert, dass überzählige Memories gelöscht werden müssen. Für die USA sind die genauen Preise für mehr Speicherplatz in der Snapchat-Cloud bekannt:

100 Gigabyte: 1,99 US-Dollar pro Monat

5 Terabyte: 15,99 US-Dollar pro Monat

Snapchat+-Abonnenten zahlen 3,00 US-Dollar pro Monat und erhalten neben exklusiven Features 250 Gigabyte Speicherplatz.

Wenn ihr weniger als 5 Gigabyte Speicher nutzt, ändert sich für euch erstmal nichts. Überschreitet ihr die Grenze, solltet ihr rechtzeitig entscheiden, ob ihr die gespeicherten Inhalte bezahlen oder exportieren wollt.

Wie kann man seine Memories sichern?

Damit ihr Fotos und Videos, die über den Gratis-Speicher hinausgehen, nicht verliert, solltet ihr sie rechtzeitig speichern. Das geht auf verschiedene Methoden:

Automatische Speicherung einstellen

Öffnet Snapchat. Steuert euer Profil an. Ruft die Einstellungen auf und wählt den Abschnitt für die „Memories“ aus. Hier könnt ihr bei der Speicher-Option einstellen, ob neue Snaps in den Memories oder lokal in der Galerie gespeichert werden.

Snaps exportieren

Daneben könnt ihr vorhandene Snaps exportieren. Ruft dafür die Memories auf, indem ihr über den Bildschirm nach oben wischt. Haltet einen Snap gedrückt und wählt dann die Download-Option. Ihr könnt auch mehrere Snaps auswählen und auf einmal exportieren. Das geht mit maximal 100 Dateien gleichzeitig.

Alle Daten exportieren

Noch schneller klappt das, indem ihr alle Snapchat-Daten inklusive eurer Snaps herunterladet:

Öffnet die Einstellungen in der Snapchat-App. Steuert die Datenschutz- beziehungsweise Kontooptionen an. Sucht nach dem Abschnitt „Meine Dateien“. Hier könnt ihr alle gespeicherten Inhalte aus eurem Snapchat-Konto anfordern. Es dauert einige Zeit, bis alle Daten gesammelt werden. Ihr erhaltet eine E-Mail an die Adresse, die bei Snapchat hinterlegt ist, wenn der Download bereitsteht. Dann könnt ihr alle Inhalte inklusive der Snaps aus den Memories als ZIP-Datei herunterladen.