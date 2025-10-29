Black Deals: MediaMarkt überrascht mit starken Angeboten noch vor Black Friday

Bei MediaMarkt kann es gar nicht früh genug losgehen: Schon jetzt startet der Elektronik-Riese seine Black Deals, bei welchen ihr bereits im Vorfeld des Black Friday viele tolle Angebote abstauben könnt. Wir haben die besten Deals für euch gesammelt.
MediaMarkt und Saturn eröffnen mit den Black Deals die große Rabattschlacht rund um den Black Friday 2025. Ein Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn die Angebote haben es in sich: Egal ob Samsung-Smartphones zu Bestpreisen, große OLED-Fernseher von LG mit über 60 Prozent Rabatt oder Dyson-Staubsauger für nur 239 Euro – die Auswahl ist groß und die Preise überraschend klein.
Unsere Highlights haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt. Bis zum 13. November (9 Uhr) habt ihr Zeit, zuzuschlagen.
Black Deals bei MediaMarkt: Diese Angebote gefallen uns am besten
Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ein High-End-Smartphone mit starker Leistung und gleichzeitig kompaktem Design. Während der Black Deals bei MediaMarkt bekommt ihr das Handy mit 256 GB Speicher für nur 574 Euro statt 1.249 Euro UVP. So günstig war das Top-Smartphone noch nie erhältlich, der Preis gilt allerdings nur für die schwarze Variante
Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist ein preisgünstiges Laptop für Office und Multimedia, das über ein 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-7520U-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD-Radeon-610M-Grafikkarte sowie Windows 11 Home als Betriebssystem verfügt und während der Black Deals für 399 Euro statt 499 Euro UVP erhältlich ist.
Ebenfalls zum Bestpreis bekommt ihr den LG OLED65B59LA OLED TV mit AI-Funktionen und 65-Zoll-Bilddiagonale. Während der Black Deals zahlt ihr sage und schreibe nur 999 Euro statt 2.799 Euro UVP.
Der Philips 34M2C3500L Gaming-Monitor kommt mit WHQD-Auflösung, 0,03 ms Reaktionszeit sowie 180 Hertz Bildwiederholrate und ist für die Laufzeit der Aktion für nur 222 Euro statt 309 Euro UVP erhältlich.
Mit dem JBL Tune 720BT erhaltet ihr für gerade einmal 44 Euro statt 79 Euro UVP einen Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit beeindruckend gutem Klang und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Ooono Co-Driver No1 warnt euch vor Blitzern sowie Gefahren im Straßenverkehr und ist während der Aktion für 29,99 Euro statt 49,99 Euro UVP erhältlich.
Das WLAN-Mesh-System AVM FRITZ!Mesh Set 1600 mit 3.000 Mbit/s bekommt ihr während der Black Deals für 119 Euro statt 149 Euro UVP.
Mit dem Dreame L10s Ultra Gen2 Saug- und Wischroboter bekommt ihr einen genialen Haushaltshelfer zum absoluten Tiefstpreis – für nur 379 Euro statt 499 Euro UVP.
Wer sparen, aber doch noch selbst saugen möchte, greift zum Dyson V8 Advanced Stielsauger mit Akkubetrieb für 239 Euro statt 399 Euro UVP.
Den Barttrimmer Philips QP6542/15 OneBlade Pro 360 erhaltet ihr für die Laufzeit der Aktion für nur 39 Euro statt 64,99 Euro UVP.
Black Deals bei MediaMarkt: Weitere Angebote
Unter den Black Deals befinden sich noch viele weitere Produkte zu absoluten Tiefstpreisen. Für einen Überblick schaut ihr am besten auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn vorbei.