Black Deals: MediaMarkt überrascht mit starken Angeboten noch vor Black Friday

Bei MediaMarkt kann es gar nicht früh genug losgehen: Schon jetzt startet der Elektronik-Riese seine Black Deals, bei welchen ihr bereits im Vorfeld des Black Friday viele tolle Angebote abstauben könnt. Wir haben die besten Deals für euch gesammelt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

MediaMarkt und Saturn eröffnen mit den Black Deals die große Rabattschlacht rund um den Black Friday 2025. Ein Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn die Angebote haben es in sich: Egal ob Samsung-Smartphones zu Bestpreisen, große OLED-Fernseher von LG mit über 60 Prozent Rabatt oder Dyson-Staubsauger für nur 239 Euro – die Auswahl ist groß und die Preise überraschend klein.

Zur Aktion bei MediaMarkt

Zur Aktion bei Saturn

Unsere Highlights haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt. Bis zum 13. November (9 Uhr) habt ihr Zeit, zuzuschlagen.

Anzeige

Black Deals bei MediaMarkt: Diese Angebote gefallen uns am besten

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ein High-End-Smartphone mit starker Leistung und gleichzeitig kompaktem Design. Während der Black Deals bei MediaMarkt bekommt ihr das Handy mit 256 GB Speicher für nur 574 Euro statt 1.249 Euro UVP. So günstig war das Top-Smartphone noch nie erhältlich, der Preis gilt allerdings nur für die schwarze Variante

Samsung Galaxy S25 Edge, 256 GB Statt 1.249 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 12:16 Uhr

Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist ein preisgünstiges Laptop für Office und Multimedia, das über ein 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-7520U-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD-Radeon-610M-Grafikkarte sowie Windows 11 Home als Betriebssystem verfügt und während der Black Deals für 399 Euro statt 499 Euro UVP erhältlich ist.

Lenovo IdeaPad Slim 3, 15,6 Zoll Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 13:09 Uhr

Ebenfalls zum Bestpreis bekommt ihr den LG OLED65B59LA OLED TV mit AI-Funktionen und 65-Zoll-Bilddiagonale. Während der Black Deals zahlt ihr sage und schreibe nur 999 Euro statt 2.799 Euro UVP.

LG OLED65B59LA OLED-TV, 65 Zoll Statt 2.799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 13:10 Uhr

Der Philips 34M2C3500L Gaming-Monitor kommt mit WHQD-Auflösung, 0,03 ms Reaktionszeit sowie 180 Hertz Bildwiederholrate und ist für die Laufzeit der Aktion für nur 222 Euro statt 309 Euro UVP erhältlich.

Philips Gaming-Monitor, 34 Zoll Statt 309 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 10:32 Uhr

Mit dem JBL Tune 720BT erhaltet ihr für gerade einmal 44 Euro statt 79 Euro UVP einen Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit beeindruckend gutem Klang und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

JBL Tune 720 BT, Over-Ear-Kopfhörer Statt 79,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 13:12 Uhr

Der Ooono Co-Driver No1 warnt euch vor Blitzern sowie Gefahren im Straßenverkehr und ist während der Aktion für 29,99 Euro statt 49,99 Euro UVP erhältlich.

Ooono Co-Driver No1 Verkehrswarner Statt 49,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 11:00 Uhr

Das WLAN-Mesh-System AVM FRITZ!Mesh Set 1600 mit 3.000 Mbit/s bekommt ihr während der Black Deals für 119 Euro statt 149 Euro UVP.

AVM FRITZ!Mesh Set 1600, 2er-Set Statt 149 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 11:08 Uhr

Mit dem Dreame L10s Ultra Gen2 Saug- und Wischroboter bekommt ihr einen genialen Haushaltshelfer zum absoluten Tiefstpreis – für nur 379 Euro statt 499 Euro UVP.

Dreame L10s Ultra Gen2 mit Wischfunktion Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 11:11 Uhr

Wer sparen, aber doch noch selbst saugen möchte, greift zum Dyson V8 Advanced Stielsauger mit Akkubetrieb für 239 Euro statt 399 Euro UVP.

Dyson V8 Advanced Stielsauger, 425 Watt Statt 399 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 11:30 Uhr

Den Barttrimmer Philips QP6542/15 OneBlade Pro 360 erhaltet ihr für die Laufzeit der Aktion für nur 39 Euro statt 64,99 Euro UVP.

Philips OneBlade Pro 360 Barttrimmer Statt 64,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 11:34 Uhr

Anzeige

Black Deals bei MediaMarkt: Weitere Angebote

Unter den Black Deals befinden sich noch viele weitere Produkte zu absoluten Tiefstpreisen. Für einen Überblick schaut ihr am besten auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn vorbei.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.