Black Friday 2024: Frühstart bei Amazon – das sind die ersten Mega-Deals

An diesem Freitag steht bei vielen Händlern mit dem Black Friday das bedeutendste Shopping-Event des Jahres an. Amazon konnte nicht länger warten und hat bereits alle Black-Friday-Angebote rausgehauen. Doch auch zahlreiche andere Händler haben die Schnäppchenjagd schon eröffnet. Welche Angebote ihr auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt ihr hier.

Black Friday Week 2024: Die besten aktuellen Deals

DJI Mini 4K Statt 299 Euro UVP: Drohne mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & Akku für 31 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 03:47 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition Statt 269 Euro UVP: Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz) & 1.200 MBit/s (2,4 GHz), inklusive SanDisk USB-Stick, WLAN Mesh & DECT-Basis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 09:48 Uhr

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 06:56 Uhr

Fire TV Cube Statt 159,99 Euro UVP: 4K-Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, Hexa-Core-Prozessor, Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 07:25 Uhr

Denon DHT-S218 Statt 269 Euro UVP: 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos, integrierten Subwoofer, Bluetooth Low Energy (LE) Audio, 4K UHD und HDMI ARC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 07:07 Uhr

Amazon Echo Spot (2024) Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 09:18 Uhr

Blink Outdoor Statt 99,99 Euro UVP. Kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit bis zu zwei Jahren Batterielaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 04:11 Uhr

Dyson V11 Extra (2024) Statt 599 Euro UVP: Stielsauger mit Akkubetrieb und 545 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 06:01 Uhr

Samsung QLED 4K Q64D (65 Zoll) Statt 959 Euro: Samsung TV mit Quantum Prozessor Lite 4K, 100 % Farbvolumen, 4K Upscaling, Motion Xcelerator & Smart TV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 08:24 Uhr

LG 50UR78006LK (50 Zoll) Statt 629 Euro UVP: UHD Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 08:12 Uhr

TCL 55T8B (55 Zoll) Statt 519,99 Euro UVP: QLED Pro 144Hz Onkyo Gaming Fernseher, 4K UHD, HDR Pro, Google TV, Dolby Vision IQ & Atmos, Motion Clarity, Sprachsteureung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 09:24 Uhr

Dell S3422DWG (34 Zoll) Statt 489 Euro UVP: WQHD Monitor, 1800R Curved Gaming Monitor mit 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium Pro, HDR 400, DisplayPort, 2x HDMI und 5x USB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 03:38 Uhr

Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) Statt 579 Euro UVP: Tablet der 10. Generation in Blau. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 09:11 Uhr

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 1000 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 05:03 Uhr

Noco Boost Plus GB40 Statt 114,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 06:42 Uhr

JBL Tune 760 NC Statt 62,68 Euro: Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in Schwarz mit aktivem Noise-Cancelling. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 04:03 Uhr

Philips 2200 EP2224/10 Statt 399,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer und intuitivem Touchdisplay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 08:17 Uhr

Frühe Black-Friday-Angebote: Die besten aktuellen Aktionen im Überblick

Wann gibt es die besten Angebote?

Der Black Friday findet 2024 am 29. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 2. Dezember, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon einige Zeit früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2024 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Bei Amazon sind am 21. November offiziell die Black-Friday-Angebote gestartet.

Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2024 auf einen Blick:

11.11.2024: Singles Day

21.11.2024 : Start Black Friday Woche bei Amazon

29.11.2024: Black Friday

Black Friday 02.12.2024: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Black Week, Cyberweek oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2024 herum die besten Angebote des Jahres.

Tipp: Momentan könnt ihr euch die neue Amazon-Kreditkarte mit bis zu 25 Euro Startguthaben sichern. Damit bekommt ihr 1 Prozent des Bestellwerts von allen Amazon-Bestellungen zurück. Die Details dazu findet ihr hier:

Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen. Martin Bosse

Black Friday 2024 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2024 in Deutschland wiederkehren:

Amazon-Devices und -Dienste , wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible

, wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible Apple -Angebote

-Angebote Samsung -Schnäppchen

-Schnäppchen Konsolen-Bundles: PS5, Nintendo Switch , Xbox und mehr

, Xbox und mehr Fernseher im Black-Friday-Angebot

im Black-Friday-Angebot Handytarife und günstige Bundle-Deals

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun: