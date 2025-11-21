Black Friday bei Apple: Für diese iPhones, iPads und Macs gibt’s Geschenke obendrauf

Apple verteilt in wenigen Tagen Geschenke – doch wer profitiert wirklich davon?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple startet auch 2025 wieder sein großes Shopping-Event zum Black Friday – und verteilt dabei Geschenkkarten im Wert von 20 bis 200 Euro. Das Angebot gilt vom 28. November bis 1. Dezember und umfasst zahlreiche Geräte wie iPhone 16, iPad Air, MacBook Air und iMac. Neuere Modelle wie iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 oder das iPad Pro mit M5-Chip sind jedoch wie gewohnt ausgeschlossen (Quelle: Apple).

Anzeige

Apples Black-Friday-Aktion läuft 2025 vier Tage lang

Vom Black Friday bis zum Cyber Monday zieht Apple sein inzwischen traditionelles Shopping-Event auf. Mitmachen können Kunden in vielen Ländern – darunter auch Deutschland. Wer in diesem Zeitraum ein qualifiziertes Apple-Produkt kauft, erhält eine Geschenkkarte für zukünftige Einkäufe in Apples Stores oder im Online-Shop.

Wichtig zu wissen: Die Karte ist kein Sofortrabatt. Wer direkt sparen möchte, findet bei Amazon und Co. in der Regel attraktivere Preise. Apple zielt klar auf Kunden, die ohnehin später wieder im eigenen Ökosystem zuschlagen möchten.

Diese Produkte sind 2025 vom Deal ausgeschlossen

Apple bleibt seiner Linie treu: Die neuesten Geräte dienen nicht als Lockangebot. Entsprechend sind unter anderem folgende Modelle außen vor:

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

Apple Watch Ultra 3

iPad Pro (M5)

MacBook Pro (M5)

Vision Pro (M5)

Außerdem: generalüberholte Geräte und Käufe mit Bildungsrabatt

Anzeige

Damit konzentriert sich Apple auf seine inzwischen bewährte „Vorjahres-Generation“, die für die meisten Nutzer völlig ausreichend ist.

Für diese iPhone, iPad, Macs und mehr gibt’s Geschenkkarten

Im iPhone-Bereich beschränkt sich das Angebot auf zwei Geräte – und beide zählen zu den beliebtesten Modellen im unteren Preissegment: iPhone 16 und iPhone 16e. Wer ein Tablet sucht, kann ebenfalls zugreifen: iPad Air, iPad (A16) und iPad mini sind dabei.

Am stärksten lohnt sich Apples Aktion traditionell im Mac-Bereich. Hier verteilt der Hersteller die höchsten Geschenkkarten (bis zu 200 Euro): MacBook Pro (M4 Pro / M4 Max, MacBook Air, iMac – bis 200 und Mac mini.

Nur zwei Smartwatches dürfen an der Aktion teilnehmen Apple Watch Series 11 und Apple Watch SE 3. Mit dabei sind ferner AirPods Max, AirPods Pro 3, AirPods 4, der HomePod, Apple TV 4K und einige Beats-Produkte (Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Beats Studio Buds +, Beats Pill). Auch ausgewähltes Zubehör ist mit dabei: Magic Keyboard für iPad Air, Magic Keyboard Folio für iPad (A16) und der Apple Pencil Pro.