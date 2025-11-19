Black Friday bei Samsung: Unschlagbare Preise dank doppeltem Rabatt

Black Friday ist eigentlich erst Ende November, doch bei Samsung geht's jetzt schon los. Neben den besten Angebote des Jahres könnt ihr euch zudem einen Rabatt von 5 Prozent sichern. Wir verraten, wie es geht.

Vom 18. November 2025 bis zum 1. Dezember 2025 läuft bei Samsung der große Black Friday – mit attraktiven Angeboten und den besten Deals des Jahres. So bekommt ihr beispielsweise den 65 Zoll OLED S95F 4K Vision AI Smart TV (2025) zusammen mit passender Soundbar für nur 1.999 Euro. Oder den 65 Zoll QLED QEF1 4K Vision AI Smart TV (2025) für nur 659 Euro.

Zusätzlich gibt es einen exklusiven Gutschein, der für Fernseher, Soundbars, Beamer und Monitore weitere 5 Prozent Preisnachlass ermöglicht. Gebt hierfür im Aktionszeitraum den Code GIGADE5 im Warenkorb ein und schlagt am besten gleich zu, denn im letzten Jahr waren die heißesten Schnäppchen vorzeitig ausverkauft.

Zum Black-Friday-Sale bei Samsung

Fernseher & Heimkino von Samsung im Black-Friday-Sale

Wenn ihr euer Heimkino auf das nächste Level heben möchtet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Das sind unsere Empfehlungen aus dem aktuellen Black-Friday-Sale bei Samsung:

Samsung-Monitore zu Tiefstpreisen

Egal ob zum Zocken oder für's Home Office: Im Black-Friday-Sale bei Samsung bekommt ihr leistungsstarke Monitore für jeden Bedarf und Geldbeutel. Auch hier gibt's nochmal 5 Prozent Rabatt obendrauf mit dem Gutscheincode GIGADE5.

Black Friday bei Samsung: Weitere Top-Angebote & Aktionen

Wie schon im letzten Jahr gibt es auch 2025 wieder die Möglichkeit, euer perfect match zu finden. Kauft ein Aktionsgerät und erhaltet ein weiteres Aktionsprodukt eurer Wahl dazu.

Zum Black-Friday-Sale bei Samsung

So bekommt ihr zum Beispiel beim Kauf eines ausgewählten Galaxy-Smartphones oder Galaxy Tablets sogar einen Aktions-4K-TV oder eine Aktions-Waschmaschine. Schaut einfach auf der Black-Friday-Seite von Samsung vorbei und baut euch euren ganz persönlichen Black-Friday-Superdeal!