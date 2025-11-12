Black Month bei Kleines Kraftwerk: Zwei Top-Balkonkraftwerke im Angebot

Im Rahmen der Black Month-Aktion haut Kleines Kraftwerk, einer der Marktführer von Balkonkraftwerken, gleich zwei starke Deals raus – mit Rabatten, die sich sehen lassen können. Sowohl das leistungsstarke Duo-XL als auch das vielseitige Quattro-Balkonkraftwerk gibt’s aktuell zum unschlagbaren Sonderpreis. So spart ihr nicht nur beim Kauf, sondern auch direkt auf eurer nächsten Stromrechnung.
Das Duo-XL-Komplettpaket mit zwei 500-Wp-Modulen (bifazial und fullblack) inklusive 5-Meter-Anschlusskabel und kostenlosem Versand gibt es für nur 339 Euro statt 599 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).
Für nur 130 Euro mehr, bekommt ihr satte 800 Wp zusätzliche Leistung, denn das Quattro-Komplettpaket mit vier 450-Wp-Modulen (bifazial, fullblack, inkl. 5-Meter-Anschlusskabel) gibt’s aktuell für nur 479 statt 899 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen). Natürlich ist auch bei diesem Deal der Versand inklusive.
Zu beiden Balkonkraftwerken bekommt ihr auf Wunsch eine Halterung (statisch geprüft und Made in Germany) für 179 Euro beziehungsweise 349 Euro dazu. Beim Quattro-Balkonkraftwerk habt ihr die Wahl zwischen zwei Wechselrichtern: dem Hoymiles HMS800-2T (Standard) oder dem Hoymiles HMS-1600-4T. – gegen einen Aufpreis von 149 Euro. Beide Modelle verfügen über WLAN-Funktionalität zur Auswertung in der bei Kleines Kraftwerk kostenlos erhältlichen Smartphone-App.
Der Unterschied liegt in der Anzahl der MPPTs (Maximum Power Point Tracker):
- Der HMS800-2T besitzt 2 MPPTs.
- Der HMS1600-4T bietet 4 MPPTs (ein Vorteil bei unterschiedlichen Modulausrichtungen).
Außerdem könnt ihr beim Quattro-Komplettset gegen einen Aufpreis ein längeres Anschlusskabel wählen als das standardmäßig enthaltene 5-Meter-Kabel, wobei die Länge des Kabels bis zu 50 Meter betragen kann. Der Versand des Balkonkraftwerks erfolgt kostenlos per Spedition.
Das Duo-XL-Balkonkraftwerk im Detail
Gemeinsam mit der Rückseite produzieren die beiden Module des Duo-XL-Balkonkraftwerks insgesamt bis zu 1.250 Wp. Zusätzlich beinhaltet das Set den Wechselrichter HMS800-2T von Hoymiles, welcher praktischerweise über eine WLAN-Funktion zur Auswertung in der App verfügt.
Das Quattro-Balkonkraftwerk im Detail
Die vier Module des Quattro-Balkonkraftwerks liefern insgesamt bis zu 2.250 Wp, was bedeutet, dass ihr im Vergleich zum Duo-Balkonkraftwerk für rund 130 Euro mehr fast das doppelte an Leistung erhaltet. Allerdings wird die Leistung durch den Wechselrichter auf die gesetzliche Einspeisenorm von 800 Wp begrenzt.