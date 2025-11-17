Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Apple
  4. Black Week bei Klarmobil: 100 GB zum Spottpreis – mit oder ohne iPhone 16
DEAL

Black Week bei Klarmobil: 100 GB zum Spottpreis – mit oder ohne iPhone 16

Monika Mackowiak
Monika Mackowiak,
2 min Lesezeit
iPhone-16-Bearbeitung-GIGA
Bei Klarmobil bekommt ihr jetzt besonders viel Datenvolumen für's Geld. (© Apple/Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Klarmobil feiert die Black Week und stockt das Datenvolumen seiner Allnet-Flats ordentlich auf. Außerdem ist ein iPhone-16-Bundle zum Tiefstpreis im Angebot.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Vodafone-Netz: 100 GB 5G für 14,99 Euro

Bei Klarmobil ist offensichtlich bereits Black Friday: Für kurze Zeit bekommt ihr beim Mobilfunk-Discounter einen Handytarif mit 75 GB, Allnet- und SMS-Flat im 5G-Netz von Vodafone für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei Klarmobil ansehen). Falls ihr noch mehr Datenvolumen benötigt, sind alternativ 100 GB für 14,99 Euro sowie 200 GB für 19,99 Euro im Angebot.

Anzeige

Die Preise gelten für Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit. Für 2 Euro mehr im Monat sind die Tarife auch monatlich kündbar erhältlich (bei Klarmobil ansehen). Bei allen Optionen entfällt der Anschlusspreis für den Zeitraum der Aktion.

Zum Angebot bei Klarmobil

Black-Week-Bundle: iPhone 16 + 100 GB für 35 Euro im Monat

Wenn ihr nicht nur einen neuen Handytarif benötigt, sondern auch ein neues iPhone, dann könnte dieses günstige Bundle interessant sein: Zur Black Week hat Klarmobil das iPhone 16 mit der Allnet Flat 100 GB für einmalig nur 74,99 Euro sowie 34,99 Euro monatlich im Angebot, der Anschlusspreis entfällt (Angebot bei Klarmobil ansehen). Rechnet man den aktuellen Wert des Smartphones raus, ergibt sich ein sehr günstiger Effektivpreis für den Tarif von nur 8,95 Euro im Monat.

Die Rechnung im Detail:

  • 24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr = 839,76 Euro
  • Einmalige Kosten: 74,99 Euro
  • Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 914,75 Euro
  • Gerätewert (laut Preisvergleich): ca. 700 Euro
  • Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 214,75 Euro
  • Effektivkosten Tarif pro Monat: 8,95 Euro

Zum iPhone 16 bei Klarmobil

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige