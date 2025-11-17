Black Week bei Klarmobil: 100 GB zum Spottpreis – mit oder ohne iPhone 16

Klarmobil feiert die Black Week und stockt das Datenvolumen seiner Allnet-Flats ordentlich auf. Außerdem ist ein iPhone-16-Bundle zum Tiefstpreis im Angebot.

Vodafone-Netz: 100 GB 5G für 14,99 Euro

Bei Klarmobil ist offensichtlich bereits Black Friday: Für kurze Zeit bekommt ihr beim Mobilfunk-Discounter einen Handytarif mit 75 GB, Allnet- und SMS-Flat im 5G-Netz von Vodafone für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei Klarmobil ansehen). Falls ihr noch mehr Datenvolumen benötigt, sind alternativ 100 GB für 14,99 Euro sowie 200 GB für 19,99 Euro im Angebot.

Die Preise gelten für Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit. Für 2 Euro mehr im Monat sind die Tarife auch monatlich kündbar erhältlich (bei Klarmobil ansehen). Bei allen Optionen entfällt der Anschlusspreis für den Zeitraum der Aktion.

Black-Week-Bundle: iPhone 16 + 100 GB für 35 Euro im Monat

Wenn ihr nicht nur einen neuen Handytarif benötigt, sondern auch ein neues iPhone, dann könnte dieses günstige Bundle interessant sein: Zur Black Week hat Klarmobil das iPhone 16 mit der Allnet Flat 100 GB für einmalig nur 74,99 Euro sowie 34,99 Euro monatlich im Angebot, der Anschlusspreis entfällt (Angebot bei Klarmobil ansehen). Rechnet man den aktuellen Wert des Smartphones raus, ergibt sich ein sehr günstiger Effektivpreis für den Tarif von nur 8,95 Euro im Monat.

Die Rechnung im Detail:

24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr = 839,76 Euro

monatliche Grundgebühr = 839,76 Euro Einmalige Kosten: 74,99 Euro

74,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 914,75 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 914,75 Euro Gerätewert (laut Preisvergleich): ca. 700 Euro

(laut Preisvergleich): ca. 700 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 214,75 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 214,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 8,95 Euro

