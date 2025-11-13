Black Week bei MediaMarkt: PS5, Tablets, Laptops & mehr zu Rekordpreisen

Bereits heute startet MediaMarkt seine Black Week, bei der ihr jede Menge Top-Artikel zu Rekordpreisen abstauben könnt. Wir haben die besten Angebote für euch zusammengefasst.

Schon vor dem offiziellen Start des Black Friday 2025 bringen MediaMarkt und Saturn mit der Black Week starke Rabatte auf Produkte aller Kategorien an den Start. Zu den absoluten Highlights zählen das Multimedia-Tablet Lenovo Idea Tab für nur 129 Euro und die Sony PlayStation 5 Digital Edition (Slim) mit 825 GB Speicher für nur 349 Euro.

Weitere Schnäppchen der Black Week bei MediaMarkt und Saturn haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt. bedenkt aber, dass die Angebote nur bis zum 01.12.2025 um 08:59 Uhr gelten.

Black Week bei MediaMarkt: Diese Angebote gefallen uns besonders gut

Das Lenovo Idea Tab ist ein elegantes 11‑Zoll‑Tablet mit hochauflösendem 2.560 x 1.600‑Pixel‑Display, 128 GB Speicher, 4 GB RAM und Mediatek- Dimensity-6300‑Prozessor, das ideal für Unterhaltung und produktives Arbeiten unterwegs ist. Während der Black Week bei MediaMarkt bekommt ihr das Tablet inklusive Schutzhülle für nur 129 Euro statt 179 Euro UVP.

Lenovo Idea Tab inkl. Schutzhülle

Die leistungsstarke, vollständig digitale Konsole Sony PlayStation 5 Digital Edition (Slim) mit 825 GB Speicher erhaltet ihr für den Zeitraum der Aktion zum absoluten Rekordpreis von nur 349 Euro statt 479,99 Euro.

Sony PlayStation5 Digital Edition (Slim), 825 GB

Mit dem LG OLED55C57LA OLED evo TV bekommt ihr einen ultraflachen 55‑Zoll‑4K‑Smart‑TV mit selbstleuchtenden OLED‑Pixeln, bis zu 50 Prozent höherer Helligkeit, leistungsstarkem α9-AI‑Prozessor der 8. Generation, Dolby Vision und Dolby Atmos sowie 144 Hz Gaming‑Support für nur 944 Euro statt 2.399 Euro UVP.

LG OLED55C57LA OLED evo TV, 55 Zoll

Das Nothing Phone (3a) Pro kommt mit einem transparentem Design, 256 GB Speicher, Dual‑SIM‑Funktion, leistungsstarker Hardware sowie modernen AI‑Features und kostet euch nur 319 Euro statt 459 Euro.

Nothing Phone (3a) Pro, 256 GB

Bei der Samsung Galaxy Watch7 BT (40 mm) handelt es sich um eine Smartwatch aus Aluminium mit komfortablem Nitrilkautschuk‑Armband, die sich mit umfangreichen Fitness‑ und Gesundheitsfunktionen sowie smarter Konnektivität als perfekter Begleiter für Alltag und Training erweist und während der Black Week bei MediaMarkt für nur 139 Euro statt 279 Euro UVP erhältlich ist.

Samsung Galaxy Watch7 BT, 40 mm

Mit dem Asus Vivobook Go 15 bekommt ihr ein schlankes 15,6‑Zoll‑Notebook mit Full‑HD‑Display, AMD-Ryzen-3-7320U‑Prozessor, 8 GB RAM, schneller 512 GB SSD, Radeon 610M‑Grafik und Windows 11 Home als Betriebssystem – ideal für mobiles Arbeiten und Multimedia-Anwendungen. Nur 349 Euro statt 399 Euro kostet das Notebook während der Aktion.

Asus Vivobook Go 15, 15,6 Zoll

Der AOC Q27G4ZR ist ein 27‑Zoll‑QHD‑Gaming‑Monitor mit 2.560 x 1.440 Pixel Auflösung, der dank 240 Hz Bildwiederholrate und extrem kurzer Reaktionszeit von nur 0,3 ms besonders flüssige und präzise Darstellungen liefert und für den ihr nur 169 Euro statt 269 Euro zahlt.

AOC QHD Gaming Monitor, 27 Zoll

Bei der Corsair K70 RGB PRO handelt es sich um eine hochwertige mechanische Gaming‑Tastatur mit Cherry-MX-Speed‑Schaltern, blitzschneller Axon‑Technologie, individuell anpassbarer RGB‑Beleuchtung und robustem Aluminiumrahmen für präzises Spielen. Während der Black Week kostet euch die Tastatur nur 99 Euro statt 223,89 Euro.

Corsair K70 RGB PRO Tastatur

Die Meta Quest 3S ist ein vielseitiges All‑in‑One‑VR‑Headset mit 128 GB Speicher, das dank Mixed Reality digitale Inhalte nahtlos mit eurer Umgebung verbindet, gestochen scharfe Grafik liefert und euch volle Bewegungsfreiheit für Gaming, Filme, Fitness und soziale Erlebnisse bietet. Während der Black Week kostet euch das Headset nur 229 Euro statt 319 Euro.

Meta Quest 3S, 128 GB

Mit dem Ooono Co‑Driver No2 Plus bekommt ihr einen kompakten Verkehrswarner, der euch per Sound- und Lichtsignal vor Blitzern, Tempolimits und Gefahrenstellen warnt und dank flexibler Halterung oder Magnetbefestigung unauffällig ins Auto integriert werden kann. Kostenpunkt während der Aktion: Nur 60 Euro statt 84,99 Euro.

Ooono Co-Driver No2 Plus

Black Week bei MediaMarkt: Weitere Angebote

Unter den Angeboten zur Black Week befinden sich noch viele weitere Produkte zu absoluten Tiefstpreisen. Für einen Überblick schaut ihr am besten auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn vorbei.