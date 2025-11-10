Black-Week-Deal: 100 GB 5G mit 150 MBit/s + Allnet- & SMS-Flat für unter 10 € – monatlich kündbar

Singles Day, Black Friday, etc. – die Shopping-Saison ist in vollem Gange und macht auch vor Handyverträgen nicht halt. Aktuell könnt ihr euch einen Tarif mit 100 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz von Vodafone sichern.

Zur Black Week haut SIMon mobile sein bestes Angebot raus: Für kurze Zeit bekommt ihr doppeltes 5G-Datenvolumen in den ersten sechs Monaten (Angebot bei SIMon mobile ansehen). Die Allnet- und SMS-Flat mit 100 GB gibt's dann für nur 9,99 Euro und für 300 GB zahlt ihr nur 16,99 Euro.

SIMon mobile: Tarife im Vodafone-Netz mit 5G & bis zu 150 MBit/s

Monatlich kündbar, schnelles 5G-Netz mit bis zu 150 MBit/s im Download und eSIM-fähig: SIMon mobile hat sein Tarif-Portfolio deutlich aufgewertet (bei SIMon mobile ansehen). Ab sofort bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat mit 50 GB schon ab 9,99 Euro im Monat und damit deutlich günstiger als bei Vodafone direkt oder anderen Anbietern.

20 GB 5G ab 8,99 € 50 GB 5G ab 9,99 € 150 GB 5G ab 16,99 € Tarif-Details Preis pro Monat ab 8,99 Euro ab 9,99 Euro ab 16,99 Euro Datenvolumen 20 GB 5G (max. 150 MBit/s) 50 GB 5G (max. 150 MBit/s) 150 GB 5G (max. 150 MBit/s) Telefonie & SMS Flat Flat Flat Netz Vodafone Vodafone Vodafone EU-Roaming inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat Weitere Vorteile eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive Verfügbar bei SIMon mobile 8,99 € SIMon mobile 9,99 € SIMon mobile 16,99 €

SIMon mobile: Rufnummernmitnahme & versteckte Kosten

Es gibt bei SIMon mobile keine versteckten Kosten, wenn ihr wisst, wie das mit der Rufnummernmitnahme funktioniert. Falls ihr eure Rufnummer mitnehmt, zahlt ihr den günstigsten Preis. Falls ihr sie nicht mitnehmt oder von Vodafone, otelo oder einer anderen Vodafone-Marke kommt, steigt die Grundgebühr um 3 Euro im Monat.

Fazit: Günstig für Wechsler ins Vodafone-Netz

Da es mittlerweile unzählige Mobilfunkmarken und Handytarife auf dem Markt gibt, ist es nahezu unmöglich den Überblick zu behalten. Zum Glück könnt ihr bei SIMon mobile direkt euren alten Anbieter angeben und es wird euch sofort der Preis angezeigt, den ihr dann tatsächlich für den neuen Tarif bezahlen müsst. Kommt ihr beispielsweise von o2 und wollt jetzt ins Vodafone-Netz wechseln, kostet euch der SIMon-Tarif mit 50 GB 9,99 Euro im Monat, ohne weitere Kosten und monatlich kündbar – ganz klar ein guter Deal.