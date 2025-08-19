Bleib weg damit, WhatsApp: Dieses neue Feature kann mir gestohlen bleiben

WhatsApp testet ein neues KI-Feature, das ich absolut niemals in meinen Chats sehen will.

In seiner aktuellen Beta-Version für iOS-Geräte experimentiert WhatsApp mit einer neuen Meta-KI-Funktion – eine Schreibhilfe soll Nutzern Vorschläge bereiten, wenn sie ihre eigenen Nachrichten nicht in Worte fassen können.

WhatsApp bietet KI-Schreibhilfe an

Die KI-Schreibhilfe ist als neues Feature zunächst nur für einige Nutzer in WhatsApps iOS-Beta verfügbar – in der Android-Beta gibt es das Feature bereits seit ein paar Tagen. Ursprünglich war die Entwicklung daran im Juni 2025 ans Licht gekommen.

Für ausgewählte Beta-Nutzer erscheint beim Tippen kurzer Nachrichten nun ein Stift-Symbol im Input-Fenster. Wer darauf klickt, kann den Ton und die Formulierungen der Nachricht anpassen lassen beziehungsweise Vorschläge dazu erhalten. Empfänger werden übrigens nicht darüber aufgeklärt, dass etwaige Nachrichten per KI geschrieben wurden.

Die Meta-KI-Schreibhilfe wird über das sogenannte Private Processing abgewickelt – dieses Feature soll sicherstellen, dass die Informationen verschlüsselt und nur lokal verarbeitet werden. Es muss zuerst in den App-Einstellungen aktiviert werden, damit die KI-Schreibhilfe genutzt werden kann (Quelle: WABetainfo).

KI-Hilfe in WhatsApp fühlt sich falsch an Auf der gigantischen Liste an möglichen technischen Fortschritten, die mein Leben bereichern würden, steht eine KI-Schreibhilfe in WhatsApp sehr weit am falschen Ende. Eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, kann ganz nach Situation zwar manchmal unangenehm oder herausfordernd sein – doch ich habe mir noch nie gewünscht, dass mir eine KI diese Arbeit abnehmen würde. In den meisten Fällen schreibe ich mir bei WhatsApp mit Menschen, die mir nahestehen und mir würde es selbst in schwierigen Lagen niemals einfallen, meinen Freunden oder meiner Familie KI-Nachrichten zu schicken. Das Gleiche erwarte ich dementsprechend auch im Umkehrschluss von anderen. Wenn mir jemand eine private WhatsApp-Nachricht schickt und sich nicht einmal die Mühe machen konnte, sie selbst zu verfassen, dann ist sie für mich auch nicht wert zu lesen. Gregor Elsholz

