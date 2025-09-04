Blink-Kamera blinkt rot? Was das bedeutet und wie das Problem behoben wird

Wenn die Blink-Kamera rot blinkt, hat sie ein Problem festgestellt. Welches das ist und wie ihr es behebt, kann je nachdem, welche Blink-Kamera ihr nutzt, unterschiedlich sein. Hier findet ihr eine Problemlösungs-Übersicht.

Rotes Blinken: Was steckt dahinter?

Das rote Licht zeigt euch, dass die Kamera entweder keine Verbindung zum Internet hat, der Akku schwächelt oder sie sich im Einrichtungsmodus befindet. Welche Bedeutung genau dahintersteckt, hängt vom Modell und der Art des Blinkens ab. Hier erfahrt ihr, was das Blinken bei der jeweiligen Kamera bedeutet und was ihr dagegen unternehmen könnt.

Blink Outdoor 4, Indoor (3rd Gen), XT, XT2

Blinkt während der Einrichtung: Die Kamera ist im Einrichtungsmodus und wartet auf eure Eingaben.

Die Kamera ist im und wartet auf eure Eingaben. Kurzes rotes Blinken: Bewegungserkennung der Kamera, kein Fehler.

Bewegungserkennung der Kamera, kein Fehler. Blinkt alle 3 Sekunden rot: Die Kamera hat keine Internetverbindung .

Die Kamera hat . Blinkt 5-mal lang rot: Der Akku ist fast leer.

Blink Mini & Mini 2, Blink Video Doorbell

Blinkt während der Einrichtung: Alles okay – sie ist bereit, mit eurem System verbunden zu werden.

Alles okay – sie ist bereit, mit eurem System verbunden zu werden. Leuchtet durchgehend oder blinkt rot: Die Kamera ist nicht mit dem Internet verbunden.

Lösungen für jedes Problem bei rotem Blinken

In den meisten Fällen bedeutet das rote Blinken, dass die Kamera nicht (mehr) mit dem WLAN und somit mit dem Internet verbunden ist. Geht in dem Fall wie folgt vor:

Startet die Kamera neu: Nehmt für 30 Sekunden die Batterien raus oder zieht den Netzstecker.

Nehmt für 30 Sekunden die Batterien raus oder zieht den Netzstecker. Startet euren Router neu: Zieht den Netzstecker eures Routers für 30 Sekunden.

Zieht den Netzstecker eures Routers für 30 Sekunden. Kamera via Blink-App erneut mit dem Router verbinden, falls die Verbindung hier nicht mehr gespeichert sein sollte.

Bei batteriebetriebenen Blink-Kameras kann das rote Blinken auch auf eine schwache Batterie hinweisen. Indem Fall solltet ihr die Batterien oder Akkus durch Frische ersetzen.

Falls eure Kamera trotz Neustart und neuem Satz Batterien weiterhin rot blinkt und keine WLAN-Verbindung aufbaut, könnt ihr es als letzten Ausweg auch mit dem Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen versuchen. Dazu müsst ihr die Reset-Taste an eurer Blink-Kamera (meist an der Rück- oder Unterseite oder im Batteriefach) für 10 Sekunden lang mit einem dünnen Gegenstand wie einer Büroklammer gedrückt halten. Danach solltet ihr sie wieder in der Blink-App neu einrichten können.