Blink-Kamera installieren leicht gemacht

Die Überwachungskameras von Blink könnt ihr ganz leicht installieren, um sie auf euren Smartphones zu nutzen. GIGA erklärt euch, wie es geht.

Nutzung der Blink-Kamera

Der Hersteller Blink bietet Sicherheits- und Überwachungskameras an, die ihr sowohl indoor als auch outdoor nutzen könnt. Ihr könnt sie unter anderem bei Amazon kaufen. Außerdem ist es möglich, dass ihr sie in eure Smart-Home-Umgebung integriert.

So installiert ihr eine Blink-Kamera

Neben mindestens einer Kamera benötigt ihr dazu auch ein Sync Modul. Um es einzurichten, müsst ihr dieses unter anderem mit eurem WLAN-Netzwerk verbinden. Damit fungiert es als zentrale Schnittstelle, um Kameras und weiteres Zubehör zu verwalten und zu steuern.

Wenn ihr das Sync-Modul bereits konfiguriert und mit dem Internet verbunden habt, könnt ihr in wenigen Schritten eine Kamera zum System hinzufügen:

Öffnet die App, mit der ihr euer System verwaltet. Tippt danach oben rechts das „+“-Symbol an. Nun könnt ihr den Gerätetyp auswählen, den ihr zu eurem System hinzufügen wollt. Wählt dort „kabellose Kamera“ aus. Scannt als Nächstes den QR-Code, den ihr in der Anleitung und auf der Rückseite der Kamera findet. Abschließend wird die Blink-Kamera automatisch installiert. Das kann unter Umständen länger dauern, wenn beispielsweise eine neue Firmware aufgespielt wird. In der Regel sollte der Vorgang spätestens nach wenigen Minuten abgeschlossen sein.

Blink-Einrichtung ohne QR-Code möglich

Der Hersteller Blink weist auf seiner Website darauf hin, dass die App ausschließlich bei der Einrichtung eines neuen Geräts auf eure Kamera zugreift. Das müsst ihr bei der ersten Nutzung gestatten.

Wenn ihr der App die Berechtigung verweigert, gibt es aber eine weitere Möglichkeit, um eine Blink-Kamera zu installieren. Gebt dazu manuell die Seriennummer ein. Diese findet ihr wie den QR-Code auf der Kamerarückseite. Es handelt sich um die Zahlen hinter dem Kürzel „DSN“.