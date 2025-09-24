Blink-Kamera ohne Abo nutzen: Welche Funktionen stehen zur Verfügung?

Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob ihr eine Blink-Kamera ohne Abo nutzen könnt? Dann hat GIGA die passende Antwort für euch. Hier erfahrt ihr, wie es geht.

Braucht man unbedingt ein Abo für Blink-Kameras?

Mit Blink-Sicherheitskameras könnt ihr effektiv euer Zuhause schützen. Sie bieten viele Features, unter anderem die Integration in eure Smart-Home-Umgebung und die Echtzeitübertragung auf euer Smartphone – egal, wo ihr seid. Einige Funktionen sind allerdings nur im Bezahlmodell verfügbar.

Grundsätzlich müsst ihr kein Abo abschließen, um die Kamera und die wichtigsten Funktionen nutzen zu können. Wenn ihr euch dennoch für ein Premiumpaket entscheidet, beachtet, dass es zwei Modelle gibt: das Basic-Abo und das teurere Plus-Abo.

Diese Funktionen könnt ihr ohne Blink-Abo nutzen

Die nachfolgenden Features eurer Blink-Kamera könnt ihr ohne ein kostenpflichtiges Abo nutzen. Ob die Funktionen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Kameramodell ab.

Integration in Alexa-Umgebung

Nachtsicht mit Infrarot

Videoübertragung auf das Smartphone in Echtzeit

Audioübertragung in zwei Richtungen auf das Smartphone

Bewegungserfassung inklusive Benachrichtigung

Aufzeichnung in Full-HD-Qualität

Das bringt euch ein Blink-Abo

Wenn ihr so viele Funktionen bereits kostenlos nutzen könnt, fragt ihr euch vielleicht, weshalb ihr überhaupt ein Abonnement für eure Blink-Kamera abschließen solltet. Der zusätzliche Nutzen ist jedoch beträchtlich.

Mit dem Bezahlmodell könnt ihr Aufnahmen eurer Kamera in der Cloud speichern. So habt ihr 30 Tage lang Zugriff auf die Bilder. Das Basis-Abo erlaubt euch, Videos einer Kamera zu sichern. Beim Plus-Abo ist die Anzahl der Kameras nicht begrenzt.

Daten könnt ihr auch ohne Blink-Abo sichern

Wenn ihr eure Aufnahmen sichern wollt, braucht ihr dazu aber nicht unbedingt das Abo. Ihr könnt sie auch von der Kamera herunterladen und auf euren eigenen Geräten oder in alternativen Clouds speichern. Dadurch entsteht für euch der Vorteil, dass sie nicht nach 30 Tagen gelöscht werden.

Zur Übertragung der Dateien benötigt ihr das Blink Sync Module 2. Ihr könnt es für bis zu zehn Kameras nutzen. Modelle wie die Blink-Outdoor-Kamera haben schon standardmäßig das Modul integriert. Bei einer langfristigen Nutzung ist das Modul günstiger als das Abo, das ihr entweder monatlich oder jährlich bezahlt.