Blink Kamera speichert nicht auf USB-Stick – das könnt ihr tun

Ihr ärgert euch, weil eure Blink Kamera keine Aufnahmen mehr auf dem USB-Stick sichert? Das Problem ist lästig, aber oft schnell gelöst. In diesem Artikel führen wir euch Schritt für Schritt durch die häufigsten Lösungen.

So überprüft ihr die Verbindung

Bevor ihr tiefer in die Einstellungen eurer Blink Kamera geht, solltet ihr zwei einfache Dinge prüfen. Oft liegt die Lösung näher, als ihr denkt.

Steckt der USB-Stick richtig? Zieht den Stick kurz ab und steckt ihn wieder ein. Manchmal verliert das Sync Module, die Basisstation eures Systems, die Verbindung zum Speicherstick. Dieser Neustart kann schon genügen.

Ist euer Sync Module online? Öffnet die Blink App und prüft auf dem Startbildschirm den Status eures Sync Modules. Steht dort „Online“, ist die Verbindung in Ordnung. Seht ihr „Offline“, müsst ihr zunächst das Netzwerkproblem beheben.

Häufige Ursachen und ihre Behebung

Klappt es nach dem Neustart immer noch nicht, könnte eine dieser Ursachen der Grund sein.

Der USB-Stick ist voll oder nicht kompatibel

Der Speicherplatz ist aufgebraucht: Die Blink App warnt euch, sobald weniger als 375 MB frei sind. In diesem Fall speichert die Kamera keine neuen Clips mehr. Löscht alte Aufnahmen direkt in der App oder steckt den Stick in einen Computer, um Platz zu schaffen.

Der Stick ist nicht kompatibel: Nicht jeder USB-Stick funktioniert. Achtet darauf, dass euer Stick zwischen 1 GB und 256 GB Speicherplatz hat und im exFAT- oder FAT32-Format formatiert ist. Andere Formate wie NTFS werden nicht unterstützt.

Ein einfacher Neustart wirkt Wunder

Eine der effektivsten Lösungen ist das Power-Cycling eures Sync Modules. Zieht einfach für zehn Sekunden den Stecker des Sync Modules aus der Steckdose und schließt es wieder an. Dieser kurze Reset behebt oft kleinere Kommunikationsfehler zwischen dem Modul und dem USB-Stick.

Formatierung des USB-Sticks

Wenn nichts anderes hilft, kann eine Formatierung des Sticks das Problem lösen, besonders wenn das Dateisystem beschädigt ist. Denkt daran: Dabei werden alle Daten auf dem Stick gelöscht!

Ihr könnt den Stick direkt in der Blink App formatieren. Geht dazu in den Bereich „Lokaler Speicher“ und tippt auf „USB-Laufwerk formatieren“. Alternativ steckt ihr den Stick in einen Computer, formatiert ihn dort im exFAT-Format und steckt ihn dann zurück ins Sync Module.

Wenn gar nichts hilft

Habt ihr alle genannten Schritte ausprobiert und die Kamera speichert immer noch nicht, testet eure Blink Kamera mit einem anderen USB-Stick. Vielleicht ist der ursprüngliche Stick defekt.

Sollte auch das nicht den gewünschten Erfolg bringen, bleibt als letzter Schritt ein Reset des Sync Moduls. Haltet dafür den Reset-Knopf am Modul etwa zehn Sekunden gedrückt, bis eine rote Leuchte blinkt.