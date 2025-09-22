Blitzer.de und Apple CarPlay: Das müsst ihr wissen

Zu schnelles Fahren kann sehr teuer werden, wenn man von einem Blitzer erwischt wird. Doch mit den richtigen Hilfsmitteln werdet ihr rechtzeitig gewarnt.

Blitzer.de und Apple CarPlay verbinden

Ihr könnt Blitzer.de PRO mit Apple CarPlay verbinden. Die App warnt euch dann vor Blitzern und Gefahren, während ihr mit dem Auto unterwegs seid. Die Sprachansagen laufen über die Lautsprecher eures Autos. So bleibt das Fahren sicher und ihr müsst nicht auf das Display eures Handys schauen.

So stellt ihr die Verbindung zu CarPlay her

Verwendet ein hochwertiges USB-Kabel, um euer iPhone mit dem Auto zu verbinden. In den Audio-Einstellungen der App wählt ihr dann am besten „Gerätelautsprecher“ aus. Der Ton wird so über das Kabel an euer Autoradio gesendet und unterbricht dabei sogar den Radiobetrieb.

Aber aufgepasst: Jedes Audiosystem ist anders. Testet die akustische Warnung am besten mit dem Sound-Test in der App.

Eine angemessene Fahrweise bringt euch sicher ans Ziel. Weitere Tipps zur Verkehrssicherheit seht ihr im Video:

Wann kommt die volle CarPlay-Unterstützung?

Die Entwickler arbeiten an einer eigenen CarPlay-App. Die volle Integration für CarPlay und die Apple Watch ist für dieses Jahr geplant. CarPlay ist das nächste große Projekt für das Team. Sie bitten euch noch um etwas Geduld.

Bisher erscheint die App nicht direkt auf dem CarPlay-Display eures Autos. Die Warnhinweise und Sprachansagen bekommt ihr aber trotzdem zu hören, wenn die App auf eurem iPhone läuft.

Das bietet euch die PRO-Version

Die PRO-Version der App kostet einmalig 0,49 Euro. Für den vollen Funktionsumfang, also die Warnungen vor mobilen Blitzern und anderen Gefahren, ist ein einmaliger In-App-Kauf für 9,99 Euro nötig. Nach einem Update müsst ihr euren Kauf vielleicht über „Menü“ > „PRO“ > „Shop“ > „Vorherigen Kauf wiederherstellen“ wieder aktivieren.

Die PRO-Version hat viele Vorteile. Sie startet automatisch, wenn ihr ins Auto steigt, und warnt euch auch während eines Telefonats. Ihr könnt zwischen verschiedenen Ansichten wählen und bekommt personalisierte Warnungen.