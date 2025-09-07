Bloß weg von Google, PayPal & Co.: Nutzer wenden sich ab

Die Skepsis gegenüber US-Apps nimmt zu.

Das Vertrauen in digitale Dienste aus den USA schwindet zunehmend. Sicherheitsprobleme und neue Datenschutzbedenken treiben immer mehr Menschen zu europäischen Alternativen.

EU-Alternativen zunehmend gesucht

Zwar sind digitale Dienste und Apps aus den USA nach wie vor allgegenwärtig, doch immer mehr Menschen in Europa hinterfragen diese Dominanz. Der Wunsch nach mehr Datenschutz und politischer Unabhängigkeit sorgt dafür, dass europäische Alternativen verstärkt in den Fokus rücken. Bei US-Diensten hingegen haben Nutzer zunehmend „ein schlechtes Gefühl in der Magengegend“, wie es Florian Glatzner vom Verbraucherzentrale Bundesverband formuliert.

Ein Beispiel ist der Windows-10-Support, der am 14. Oktober 2025 ausläuft. Danach verlangt Microsoft Gebühren für Sicherheitsupdates – oder eben gleich den Umstieg auf Windows 11, das wiederum modernere Hardware voraussetzt. Für viele Verbraucher ist das mehr als nur ein Ärgernis. Sie empfinden das Vorgehen von Microsoft eher als Zwang zur Neuanschaffung. Die Folge sind höhere Kosten und unnötiger Elektroschrott. Solche Erfahrungen verstärken das Misstrauen gegenüber US-Konzernen (Quelle: Frankfurter Rundschau).

Auch Sicherheitsprobleme, wie sie zuletzt bei PayPal auftraten, befeuern den Wunsch nach Alternativen. Vor wenigen Tagen erst haben Banken in Deutschland praktisch alle Lastschriften gestoppt, die über PayPal abgewickelt wurden. Beim Anbieter waren zuvor vermehrt verdächtige Anfragen aufgefallen. Europäische Dienste wie Revolut oder Wero könnten diese Schwächen ausnutzen, um mit dem Label „Made in Europe“ zu punkten.

Bequemlichkeit steht Umstieg im Weg

Noch dominieren US-Anbieter, auch im KI-Bereich. ChatGPT, Gemini und Copilot sind in aller Munde. Europäische Lösungen wie Mistral AI oder Aleph Alpha spielen in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum eine Rolle. Dabei setzen sie bewusst auf Datenschutz und Open Source. Dass sie dennoch im Schatten der großen Namen stehen, liegt an der enormen Marktmacht ihrer Konkurrenten – und auch an der Bequemlichkeit vieler Nutzer.

Trotz wachsendem Unbehagen bleibt das Verhalten oft träge. Die vorinstallierten Apps funktionieren, sind weit verbreitet und den Nutzern vertraut. Was zählt, ist Komfort. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von kognitiver Dissonanz: Der Verstand will wechseln, doch im Alltag bleiben Nutzer dann doch lieber beim Gewohnten.