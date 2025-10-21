Bonprix verkauft eine Stehleuchte, die auch noch richtig praktisch für euer Handy ist

Wer auf der Suche nach einer modernen Stehleuchte ist, die nicht nur optisch überzeugt, sondern stilvolles Design, durchdachte Funktionalität und hohen Alltagskomfort vereint, wird im Bonprix Shop fündig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Stilvolles Design trifft clevere Funktion

Diese Stehleuchte (im Bonprix-Shop ansehen) lässt sich wunderbar im Flur, Wohnzimmer oder neben dem Sofa platzieren und sorgt dort für stimmungsvolle Lichtakzente. Ihr warmes, gemütliches Licht schafft sofort ein einladendes Ambiente. Sichert euch diese stylische und energiesparende Lichtquelle, die über einen kleinen Holztisch, USB- und USB-C-Anschluss mit Ladefunktion verfügt.

Die Stehlampe bei Bonprix ansehen

Ein sehr ähnliches Exemplar erhaltet ihr auch bei Amazon für 75,99 Euro oder mit drei Ablagefächern in Regalform statt Holztisch für 79,99 Euro im Kaufland Shop.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Stehleuchte?

Perfekt für Designliebhaber mit Sinn für Ordnung: Wer ein Auge für stilvolle Einrichtung hat, wird an dieser Stehleuchte seine Freude haben. Die Kombination aus mattem Nickel, grauem Stoffschirm und warmem Holz wirkt modern und gleichzeitig wohnlich. Dank des kleinen Ablagetisches bleibt rund ums Sofa oder Bett alles aufgeräumt.

Ideal für Technikfreunde und Smartphone-Nutzer: Die integrierten USB- und USB-C-Anschlüsse machen diese Lampe zu einem echten Alltagshelden. Einfach das Handy einstecken, aufladen und dabei entspannen. Das ist besonders praktisch für alle, die ihr Smartphone gerne griffbereit haben.

Weniger geeignet für Minimalisten mit kleinem Platzbedarf: Wer ausschließlich eine schlanke Lichtquelle sucht und keinen zusätzlichen Ablagetisch benötigt, könnte das Design als etwas „zu funktional“ empfinden. Die Lampe ist mit ihrem integrierten Tisch eher ein kleines Möbelstück, perfekt für größere Räume, aber weniger ideal für enge Ecken oder sehr minimalistische Wohnkonzepte.

Anzeige

Die Stehlampe vereint edles Design und Funktionalität

Ihr könnt energieeffiziente LED-Leuchtmittel verwenden, die bis zu 80 % Energie sparen im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Diese Bonprix-Stehleuchte ist weit mehr als nur eine Lichtquelle. Wer Wert auf Design, Funktion und Nachhaltigkeit legt, sollte hier unbedingt zugreifen.

Die Amazon-Alternative

Die Lampe von Depuley (auf Amazon ansehen) hat eine sehr ähnliche Form zum Bonprix-Modell, kommt jedoch in anderen Farben daher. Der sandfarbene Lampenschirm passt womöglich besser in eure Wohnung, als die lachsfarbene Version bei Bonprix. Mit einer Höhe von 167 cm ist sie außerdem etwas größer als das andere Modell.

Depuley Stehlampe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:27 Uhr

Laut Rezensionen auf Amazon kommt die Lampe super verpackt und schnell an. Das Design sei sehr schick, die Verarbeitung der Lampe edel. Ein tolles Detail sei der Ein-/Aus-Schalter sowie der USB-Anschluss mit kleinem Tisch, um Smartphone & Co. aufzuladen. Die mitgelieferte LED-Glühbirne sei top, könne aber auch gegen eine Smart-Glühbirne ausgetauscht werden.