Bosch Kiox: So könnt ihr den Service zurücksetzen

Das Kiox von Bosch zeigt nach einer Weile einen Service-Hinweis an. Stört euch die Meldung? So setzt ihr die Anzeige in wenigen Schritten zurück.
Service bei der Bosch Kiox zurücksetzen: so geht´s
Egal, ob das Kiox bei eurem E-Bike von Anfang an dabei war oder ihr es nachträglich eingebaut habt – nach einiger Zeit erscheint eine Service-Meldung. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr die Meldung entfernt:
- Schaltet euer E-Bike ein und öffnet das Hauptmenü auf dem Display.
- Dann wählt ihr die Option „System“ oder „Mein Kiox“.
- Anschließend sucht ihr die „Einstellungen“ und wählt den Menüpunkt „Werkseinstellung“ oder „Einstellungen zurücksetzen“.
- Zum Schluss bestätigt ihr den Vorgang. Dann sollte der Hauptbildschirm wieder zu sehen sein.
Schaut bei Bedarf gerne in die Bedienungsanleitung eures Kiox-Systems. Hier könnt ihr es herunterladen.
Probleme und Lösungen beim Reset
Wenn der Reset des Bosch eBike Service Indikators nicht funktioniert, kann dies verschiedene Ursachen haben:
- Überprüft zunächst, ob euer Display mit eurem Bosch E-Bike kompatibel ist. Möglicherweise wird der Reset nicht unterstützt.
- Auch eine veraltete Firmware kann den Reset verhindern. Aktualisiert deshalb die Software eures Displays über die Bosch E-Bike Connect App, bevor ihr den Reset durchführt.
- Ist euer Display defekt oder eine Verbindung zum Motor beschädigt, kann auch dieser Umstand den Reset blockieren.
- Habt ihr alle Fehlerquellen ausgemerzt, aber Service-Indikator lässt sich weiterhin nicht zurücksetzen, müsst ihr einen Neustart des Systems durchführen. Schaltet das E-Bike aus und wartet einige Minuten. Dann schaltet ihr es wieder ein.
Sollte es immer noch nicht funktionieren, kontaktiert euren E-Bike-Händler. Dieser kann euch helfen, den Service zurückzustellen.