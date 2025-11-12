Bosch Kiox: So könnt ihr den Service zurücksetzen

Das Kiox von Bosch zeigt nach einer Weile einen Service-Hinweis an. Stört euch die Meldung? So setzt ihr die Anzeige in wenigen Schritten zurück.

Service bei der Bosch Kiox zurücksetzen: so geht´s

Egal, ob das Kiox bei eurem E-Bike von Anfang an dabei war oder ihr es nachträglich eingebaut habt – nach einiger Zeit erscheint eine Service-Meldung. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr die Meldung entfernt:

Schaltet euer E-Bike ein und öffnet das Hauptmenü auf dem Display. Dann wählt ihr die Option „System“ oder „Mein Kiox“. Anschließend sucht ihr die „Einstellungen“ und wählt den Menüpunkt „Werkseinstellung“ oder „Einstellungen zurücksetzen“. Zum Schluss bestätigt ihr den Vorgang. Dann sollte der Hauptbildschirm wieder zu sehen sein.

Schaut bei Bedarf gerne in die Bedienungsanleitung eures Kiox-Systems. Hier könnt ihr es herunterladen.

Probleme und Lösungen beim Reset

Wenn der Reset des Bosch eBike Service Indikators nicht funktioniert, kann dies verschiedene Ursachen haben:

Überprüft zunächst, ob euer Display mit eurem Bosch E-Bike kompatibel ist. Möglicherweise wird der Reset nicht unterstützt.

Auch eine veraltete Firmware kann den Reset verhindern. Aktualisiert deshalb die Software eures Displays über die Bosch E-Bike Connect App, bevor ihr den Reset durchführt.

Ist euer Display defekt oder eine Verbindung zum Motor beschädigt, kann auch dieser Umstand den Reset blockieren.

Habt ihr alle Fehlerquellen ausgemerzt, aber Service-Indikator lässt sich weiterhin nicht zurücksetzen, müsst ihr einen Neustart des Systems durchführen. Schaltet das E-Bike aus und wartet einige Minuten. Dann schaltet ihr es wieder ein.

Sollte es immer noch nicht funktionieren, kontaktiert euren E-Bike-Händler. Dieser kann euch helfen, den Service zurückzustellen.

