Bose-Neuheiten 2025: Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher in der Übersicht

Bose hat für 2025 vier neue Produkte eingeplant.

Update vom 13.08.2025: Bose hat soeben einige Infos per Pressemitteilung nachgereicht. Der kompakte SoundLink Micro Bluetooth Speaker (2. Gen.) ist ab 26. August in Schwarz und ab 23. September in Blue Dusk, jeweils für 119 Euro (UVP) verfügbar. Der schicke SoundLink Home Bluetooth Speaker startet in Deutschland (endlich) am 11. September für 229 Euro (UVP) in den Verkauf. In den USA war der Lautsprecher bereits seit Oktober 2024 zu haben.

QuietComfort Ultra Earbuds (2. Generation), SoundLink Plus Portable Speaker, SoundLink Home Bluetooth Speaker und SoundLink Micro Bluetooth Speaker (2. Generation) sind bereits im Handel oder kommen noch dieses Jahr. Bei letzterem war ein Update längst überfällig.

QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.): In-Ears mit ANC setzen auf KI

Die zweite Generation der QuietComfort Ultra Earbuds erschien am 26. Juni für 299,95 Euro (bei Amazon anschauen). Es handelt sich um True-Wireless-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC), die Bose selbst als „Flaggschiff-Earbuds“ bezeichnet. Zu den Verbesserungen gehört ein aktualisierter KI-Algorithmus, der ANC und Telefonate optimieren soll. Das USB-C-Transportetui unterstützt jetzt Wireless Charging. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt (wie beim Vorgänger) bis zu 6 Stunden mit ANC.

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.), erhältlich seit Juni 2025. (© Bose)

Das Vorgängermodell (QuietComfort Ultra Earbuds der 1. Generation, bei Amazon anschauen) kam im Oktober 2023 auf den Markt und ist ein von der Fachpresse hochgelobter Konkurrent zu Premium-Kopfhörern wie den Sony WF-1000XM5 und Apples AirPods Pro (2. Gen.).

SoundLink Plus Portable Speaker: Tragbarer Lautsprecher, der im Wasser schwimmt

Der neue Bose SoundLink Plus für 279,95 Euro erschien am 26. Juni (bei Amazon anschauen). Die mittelgroße Bluetooth-Box (23,1 cm x 10 cm x 8,6 cm) platziert sich zwischen dem kleineren Bose SoundLink Flex und dem größeren Bose SoundLink Max.

Bose SoundLink Plus: Der tragbare Lautsprecher verfügt über eine abnehmbaren Schlaufe. (© Bose)

Der SoundLink Plus ist nicht nur staub- und wasserdicht, sondern schwimmt auch im Wasser, statt unterzugehen. Bis zu 20 Stunden Musik sind mit einer Akku-Ladung möglich, so der Hersteller.

SoundLink Home Bluetooth Speaker: Blickfang fürs Zuhause

Beim SoundLink Home Bluetooth Speaker sticht das Design ins Auge: Er wirkt weniger brachial und robust als so mancher Outdoor-Lautsprecher.

Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker: Ein Mischung aus Lautsprecher und Deko-Objekt. (© Bose)

Die 21,6 cm breite Bluetooth-Box setzt auf Aluminium-Gehäuse und Textilfront, was eher im Heimgebrauch Sinn ergibt. Ein Mikro zum Telefonieren ist verbaut, ebenso wie ein Akku (max. 9 Stunden Wiedergabe). Statt Stereo gibt‘s allerdings nur Mono-Sound – immerhin lassen sich zwei der Speaker zu einem Stereopaar koppeln. Im Handel ab 11. September für 229 Euro (UVP), vorbestellt werden kann ab 3. September auf der Herstellerseite.

SoundLink Micro Bluetooth Speaker (2. Gen.): Jetzt mit USB-C-Anschluss

Der besonders kompakte Bose SoundLink Micro erhält in der zweiten Generation endlich einen zeitgemäßen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Der Preis soll 119 Euro betragen, als Erscheinungstermin gibt Bose den 26. August (in Schwarz) und ab 23. September (in Blue Dusk) an.

Bose SoundLink Micro (2. Generation): Endlich mit USB-C-Buchse. (© Bose)

Das Vorgängermodell, der SoundLink Micro (1. Gen.) wird bereits seit 2017 verkauft und ist noch immer im Handel zu finden (bei Amazon anschauen). Ein erstaunlich langer Zeitraum! Von damals mitgebracht hat der durchaus beliebte Speaker einen Micro-USB-Anschluss, der mittlerweile ins Museum gehört.