Brandgefahr durch Akkus: Tickende Zeitbombe kann jeden treffen

Brände durch Akkus sind eine oft unterschätzte Gefahr – und sie werden häufiger.

In Deutschland kommt es mittlerweile täglich zu Dutzenden Bränden in der Entsorgungswirtschaft. Auslöser sind dabei oft falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus, etwa aus E-Bikes oder Smartphones.

Akku-Brände: Recyclingbetriebe schlagen Alarm

Immer häufiger brennt es auf Recyclinghöfen oder in Müllfahrzeugen. Laut der Abfallwirtschaft Südholstein ist die Zahl der Brände im laufenden Jahr deutlich gestiegen.

Hauptursache sind Akkus, die im Restmüll landen. Sie werden beschädigt und entzünden sich. Die Folge sind täglich kleinere Feuer, eindeutig ausgelöst durch defekte Energiespeicher. Müllwagen erreichen die Anlagen teilweise schon in Flammen, heißt es. Rund 30 solcher Vorfälle zählt der Entsorger Remondis bundesweit pro Tag. Schätzungen zufolge gehen bis zu 80 Prozent dieser Brände auf Akkus zurück.

Die Branche fordert deswegen noch klarere Regeln für Verbraucher und Wirtschaft. Auch der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft plädiert dafür, da die derzeitige Problematik einfach zu riskant sei für Betriebe, Personal und Umwelt (Quelle: heise online).

Was Akkus so gefährlich macht

Die Zellen in Lithium-Ionen-Akkus speichern große Energiemengen. Werden sie beschädigt, kann es zu einem sogenannten „thermal runaway“ kommen: Die Zelle erhitzt sich, entzündet sich selbst und löst im schlimmsten Fall weitere Brände aus. Temperaturen von über 800 Grad und giftige Gase machen solche Brände schwer kontrollierbar.

Private Haushalte unterschätzen das Risiko oft, sagt die Unfallkasse Hessen. Defekte Akkus gehören generell nicht in den Hausmüll, sondern zu kommunalen Sammelstellen oder zurück in den Handel. Verbraucher sollten die Kontakte zudem vorher abkleben, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Auch beim Laden selbst ist Vorsicht geboten. Nutzer sollten nur geeignete Ladegeräte verwenden und ihre Akkus nicht unbeaufsichtigt laden (Quelle: Unfallkasse Hessen).

Verschwinden Handys, alte Laptops und andere Geräte mit Akkus hingegen in Schubladen oder im Keller, wird daraus ein ernstes Risiko – daher auch der Tipp, Akkus und Altgeräte vor der Entsorgung immer in einem Raum mit Brandmelder zu lagern.