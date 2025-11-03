Brandgefahr durch Batterie: Audi ruft tausende Autos zurück

Schon im letzten Jahr musste der Ingolstädter Autobauer Fahrzeuge in die Werkstätten holen. Aktuell sorgt ein Akkufehler für Probleme bei Audi.

Audi: Nun auch Hybrid-Modelle betroffen

Wie auto motor sport berichtet, muss Audi derzeit Fahrzeuge aus seinen Oberklasse-Baureihen zurückrufen. Probleme an den Zellmodulen können dafür sorgen, dass der Akku beim Laden überhitzt – und in Brand geraten kann.

Festgestellt hat der zu VW gehörende Automobilkonzern den Fehler im Rahmen seiner Qualitäts-Überwachung. Personen- oder Sachschäden soll es aufgrund des Mangels bislang aber nicht gegeben haben.

Welche Modelle sind betroffen?

Die Überhitzung des Akkus betrifft weltweit 18.652 Fahrzeuge, in Deutschland müssen 5.284 Fahrzeuge für die Fehlerbehebung in die Werkstatt. Halter der Plug-in-Hybrid-Versionen folgender Modelle, die zwischen dem 22. August 2019 und dem 31. Juli 2024 vom Band liefen, müssen bei autorisierten Werkstätten vorstellig werden:

A8

Q7

Q8

Was müssen Halter jetzt wissen?

Wer eins dieser Hybrid-Fahrzeuge besitzt, sollte bis zur Reparatur seinen Wagen vorrangig im Freien parken und darauf achten, ob ungewohnte Gerüche auftreten oder beim Laden eine zu hohe Hitzeentwicklung bemerkbar ist.

Der Fehler soll mit einem Software-Update der Hochvoltbatterie behoben werden, das eine Onboard-Diagnose für eine bessere Temperaturüberwachung nachinstalliert und zudem über eine Ladebegrenzung verfügt.

Für die Sicherheitsmaßnahme veranschlagt der Hersteller rund eine Stunde. Am 21. Oktober 2025 gestartet, läuft der Rückruf beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unter der Referenznummer 15663R (auch einsehbar per KBA-Rückrufdatenbank), Audi führt die Aktion unter dem Code 93QQ.

Audi: Rückrufe erst im letzten Jahr

Schon im Oktober 2024 mussten Fahrzeuge von Audi und Porsche in die Werkstätten beordert werden. Neben dem Porsche Taycan konnte auch beim Audi RS und GT e-tron ein Kurzschluss in der Batterie auftreten und zum Brand führen.

Aber auch das war nicht das erste Mal, dass die VW AG mit Brandgefahr Schlagzeilen machte. Im Frühjahr 2022 musste der Konzern rund 100.000 Fahrzeuge zurückrufen. Der Grund: eine ungenügend befestigte Abdeckung des Motors.