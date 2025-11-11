Brandneuer E-Scooter ist eine echte Preis-Leistungs-Sensation

70 Kilometer Reichweite, Hightech-Federung und Straßenzulassung – und das zu einem Preis, der Konkurrenten alt aussehen lässt.

Ausom L1 mit zusätzlichem Rabatt

Der Ausom L1 E-Scooter bringt Features, die sonst nur teurere Modelle bieten: Einen starken Motor, der die Toleranz bis 22 km/h ausreizt, bis zu 70 Kilometer Reichweite und eine Straßenzulassung (ABE). Sein 15,6-Ah-Akku (748,8 Wh) sorgt dafür, dass ihr weit fahren könnt, ohne dauernd an die Steckdose zu müssen.

Mit drei Fahrmodi passt sich der Scooter an euren Fahrstil an, während das E-ABS-System und Scheibenbremsen vorne und hinten für Sicherheit sorgen. Mit der IP54-Zertifizierung ist der E-Scooter auch für den Herbst und Winter gerüstet. Blinker, ein NFC-Schloss und ein großes Display runden das Angebot ab. Das alles bekommt ihr für 469 Euro, wenn ihr den Code NNNUHAEBR nutzt (bei Geekbuying anschauen).

Amazon verlangt für den gleichen E-Scooter deutlich mehr:

Für wen lohnt sich der Kauf dieses E-Scooters?

Pendler, die eine legale, wartungsarme Lösung für den Arbeitsweg suchen – sie profitieren von der großen Reichweite und der einfachen Klappfunktion.

Freizeitfahrer, die längere Touren unternehmen oder Wochenendausflüge planen – das Fahrgefühl ist dank Doppelfederung und 10-Zoll-Reifen besonders stabil.

Nicht geeignet für Nutzer unter 14 Jahren oder Fahrer, die den Scooter häufig in obere Etagen tragen müssen – mit fast 30 kg ist er kein Leichtgewicht.

Ein Highlight des E-Scooters ist zudem das einstellbare „ShocFree“-Federungssystem. Es fängt Bodenwellen, Risse und Bordsteine erstaunlich gut ab. In Kombination mit den pannensicheren, schlauchlosen 10-Zoll-Gummireifen fährt sich der L1 angenehm ruhig, auch auf unebenen Wegen. Die stabile Rahmengeometrie sorgt für Balance – selbst bei Höchstgeschwindigkeit.

Besonders praktisch: Der Scooter lässt sich per NFC-Karte oder Passcode entsperren – ein Diebstahlschutz, den man in dieser Preisklasse selten sieht. Dazu kommt ein komplettes 360°-Beleuchtungssystem mit Blinkern, Rücklicht und starkem Frontscheinwerfer, das euch auch nachts sichtbar macht.

Mit einem Schnellfalt-Mechanismus lässt sich der L1 in Sekunden zusammenklappen und transportieren. Die verstellbare Lenkstange passt für Körpergrößen von 1,40 m bis 2 m – ein echter Vorteil für Familien oder Haushalte mit mehreren Nutzern.

