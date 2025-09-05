Brandneues Samsung Galaxy S25 FE: MediaMarkt schnürt verführerisches Tarif-Paket mit unendlich Datenvolumen

Kaum vorgestellt, schon zum Schnäppchenpreis zu haben: Bei MediaMarkt bekommt ihr das Samsung Galaxy S25 FE zusammen mit "o2 Unlimited on Demand"-Tarif effektiv mit Gewinn.
Power-Surfer, die Samsungs Fan Edition des Galaxy S25 als eine der ersten in den Händen halten möchten, sollten jetzt in der Tarifwelt bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort wird der brandneue Smartphone-Geheimtipp mit Endlos-Tarif im o2-Netz für nur 29,99 Euro Grundgebühr angeboten (bei MediaMarkt ansehen).
Einmalig werden 94,94 Euro fällig – für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Ihr bekommt einmalig allerdings auch 150 Euro gutgeschrieben. Und da das Handy 749 Euro wert ist, macht ihr nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit sogar einen kleinen Gewinn, wie unsere Rechnung unten zeigt.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile Unlimited on Demand
- Allnet- und SMS-Flat
- Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 150 Euro Guthaben geschenkt
Galaxy S25 FE bei MediaMarkt Tarifwelt: Darum lohnt sich der Deal
Die Kosten des Tarif-Pakets im Überblick
- 24 × 29,99 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 49 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 94,94 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 814,70 Euro
- Gerätewert (laut idealo.de): 749 Euro
- Guthaben: 150 Euro
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): -84,30 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: -3,51 Euro
Das Samsung Galaxy S25 FE mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich derzeit mindestens 749 Euro. Wenn ihr diesen Betrag sowie das 150-Euro-Guthaben von den Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten abzieht, wird klar, dass ihr unterm Strich mit einem kleinen Gewinn rausgeht. Ihr bekommt das Smartphone mit Unlimited-Vertrag also günstiger als ohne.
Was kann das neue Samsung Galaxy S25 FE?
Was die Fan Edition des Samsung Galaxy S25 so alles drauf hat, seht ihr in unserem kurzen und knackigen Hands-On-Video:
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.