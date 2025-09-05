Brandneues Samsung Galaxy S25 FE: MediaMarkt schnürt verführerisches Tarif-Paket mit unendlich Datenvolumen

Kaum vorgestellt, schon zum Schnäppchenpreis zu haben: Bei MediaMarkt bekommt ihr das Samsung Galaxy S25 FE zusammen mit "o2 Unlimited on Demand"-Tarif effektiv mit Gewinn.

Power-Surfer, die Samsungs Fan Edition des Galaxy S25 als eine der ersten in den Händen halten möchten, sollten jetzt in der Tarifwelt bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort wird der brandneue Smartphone-Geheimtipp mit Endlos-Tarif im o2-Netz für nur 29,99 Euro Grundgebühr angeboten (bei MediaMarkt ansehen).

Einmalig werden 94,94 Euro fällig – für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Ihr bekommt einmalig allerdings auch 150 Euro gutgeschrieben. Und da das Handy 749 Euro wert ist, macht ihr nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit sogar einen kleinen Gewinn, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited on Demand

Allnet- und SMS-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

150 Euro Guthaben geschenkt

Galaxy S25 FE bei MediaMarkt Tarifwelt: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Pakets im Überblick

24 × 29,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 49 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 94,94 Euro

49 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 94,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 814,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 814,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 749 Euro

(laut idealo.de): 749 Euro Guthaben : 150 Euro

: 150 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): -84,30 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Guthaben): -84,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -3,51 Euro

Das Samsung Galaxy S25 FE mit 256 GB kostet laut idealo-Preisvergleich derzeit mindestens 749 Euro. Wenn ihr diesen Betrag sowie das 150-Euro-Guthaben von den Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten abzieht, wird klar, dass ihr unterm Strich mit einem kleinen Gewinn rausgeht. Ihr bekommt das Smartphone mit Unlimited-Vertrag also günstiger als ohne.

Was kann das neue Samsung Galaxy S25 FE?

Was die Fan Edition des Samsung Galaxy S25 so alles drauf hat, seht ihr in unserem kurzen und knackigen Hands-On-Video:

