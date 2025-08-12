Brief offen, Bargeld weg – Reddit-Nutzer lernt schmerzhafte Lektion bei DHL

Bargeld per Post verschicken ist möglich, wenn ihr wisst wie. Wenn nicht, kann es auch übel schiefgehen.

Statt eines lieb gemeinten Geldgeschenks der Großmutter gibt’s einen geöffneten Brief und einen üblen Schreck dazu: Grußkarte zum Geburtstag ist noch da, das Bargeld weg – die gelungene Überraschung zum Ehrentag sieht anders aus. Genau das ist Reddit-Nutzer Thomfritto passiert – jetzt ist guter Rat teuer.

Bitteres Erlebnis für Briefempfänger

Das Briefgeheimnis wurde hier offensichtlich nicht für sonderlich wertvoll erachtet, zumindest nicht für wertvoller als der Inhalt des verschickten Umschlags:

Was kann man da machen, lautet die berechtigte Frage des offenbar Bestohlenen. Die Antwort, wie sich auch aus den Antworten auf den Reddit-Post ergibt, lautet leider: Nicht allzu viel. Denn die Wahrscheinlichkeit, den Schuldigen zu erwischen, ist nicht hoch, selbst wenn die Deutsche Post tätig werden sollte.

DHL hat klare Regeln für Bargeldversand

Denn um Bargeld möglichst sicher zu verschicken, gibt es bei der Post klare Vorgaben:

Zunächst solltet ihr immer per „Einschreiben Wert“ Bargeld senden, wenn es denn eine Überweisung nicht tut. Die Versandart ist speziell für den Briefversand von kleinen Wertgegenständen wie Schmuck oder eben Bargeld gedacht. Euer Vorteil: Die Post haftet in diesem Fall für Beschädigungen und (teilweisen) Verlust. Bei Wertgegenständen wird die Grenze bei 500 Euro Warenwert gezogen.

Den Verlust von Bargeld könnt ihr beim Einschreiben Wert bis zu 100 Euro gegenüber der Post geltend machen (Quelle: Deutsche Post). Selbst wenn ihr Bargeld mit der Post verschickt, ist die Obergrenze also knapp bemessen.

Ihr solltet außerdem beim Einpacken darauf achten, dass von außen nicht zu erkennen oder zu erfühlen ist, was sich im Innern des Briefumschlags befindet. Und bei bis zu 100 Euro auch noch einmal besonders darauf achten, dass der Umschlag richtig verklebt ist.

Das Einschreiben Wert könnt ihr nur in einer Postfiliale aufgeben. Briefmarke aus dem Automaten oder Frankierungscode online sind nicht vorgesehen. Vor Ort wird man auch über die geltenden Regeln informieren können.

Für Thomfritto und seine Großmutter dürfte das im Nachhinein nur wenig nutzen. Die Lektion wurde teuer erkauft – und ob sich über den Umweg des verletzten Postgeheimnisses noch etwas machen lässt, wie in einigen Kommentaren vorgeschlagen, muss hier offen bleiben.