Brückentage 2026: So holt ihr im kommenden Jahr das Maximum aus eurem Urlaub heraus

Wer 2026 klug plant, muss nicht mehr Urlaub nehmen, um doppelt so lange auszuspannen.

Urlaub 2026 clever planen

Wer 2026 geschickt plant, kann mit wenigen Urlaubstagen deutlich mehr freie Zeit herausholen. Brückentage sind dabei die perfekte Möglichkeit, um Wochenenden zu verlängern und kleine Auszeiten übers Jahr zu verteilen.

2026 sieht auf den ersten Blick nicht nach einem besonders brückentagsfreundlichen Jahr aus. Mehrere Feiertage fallen aufs Wochenende, was weniger klassische Verlängerungen verspricht. Doch wer früh plant und ein paar clevere Kombinationen nutzt, kann trotzdem erstaunlich viel freie Zeit herausholen. In manchen Bundesländern sind aus 30 Urlaubstagen bis zu 67 freie Tage drin.

Besonders lohnend ist der Jahresstart: Neujahr fällt 2026 auf einen Donnerstag, Heilige Drei Könige auf einen Dienstag. Wer sich die Tage dazwischen freischaufelt, kann mit nur drei Urlaubstagen gleich sieben Tage am Stück genießen. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt lässt sich diese Kombination besonders gut ausnutzen.

Neujahr (1. Januar, Donnerstag) → 1 Urlaubstag (Freitag, 2. Januar) = 4 Tage frei (1.–4. Januar)

→ 1 Urlaubstag (Freitag, 2. Januar) = Heilige Drei Könige (6. Januar, Dienstag, nur in BW, BY, ST) → 1 Urlaubstag (Montag, 5. Januar) = 4 Tage frei (3.–6. Januar)

Ostern, Mai und Weihnachten: Die goldenen Urlaubsblöcke

Richtig lang wird es im Frühjahr: Zwischen Karfreitag (3. April) und Ostermontag (6. April) könnt ihr mit acht Urlaubstagen ganze 16 Tage am Stück freihaben.

Noch mehr Potenzial steckt im Mai. Christi Himmelfahrt (14. Mai) und Pfingstmontag (25. Mai) liegen 2026 so günstig, dass sich beide zu einem XXL-Block verbinden lassen. Wer neun Urlaubstage zwischen dem 9. und 25. Mai nimmt, bekommt stolze 17 freie Tage am Stück – perfekt für Reisen, Projekte oder einfach Ausschlafen.

Brückentage optimal planen

Auch das Jahresende bietet eine letzte Chance auf ausgedehnte Freizeit. Weihnachten fällt 2026 auf einen Freitag, und Neujahr 2027 ebenso. Wer vom 19. Dezember bis zum 3. Januar 2027 acht Urlaubstage einsetzt, darf sich über 16 freie Tage freuen.

Selbst in Bundesländern mit zusätzlichen Feiertagen wie Fronleichnam (4. Juni) lassen sich noch kleine Boni mitnehmen. In Bayern, NRW oder Rheinland-Pfalz reicht ein einziger Urlaubstag, um ein verlängertes Wochenende daraus zu machen.

Insgesamt sind 2026 je nach Bundesland zwischen 53 und 67 freie Tage drin, bei nur rund 30 eingesetzten Urlaubstagen. Wer seine Brückentage rechtzeitig einträgt, kann sich auf ein Jahr freuen, das deutlich mehr Erholung bringt, als der Kalender zunächst vermuten lässt.

Brückentage-Apps für iPhone und Android-Smartphones

Besonders einfach läuft die Planung mit den richtigen Apps für das iPhone und Android-Smartphones. Für das iPhone gibt es zum Beispiel die App „Deutsche Ferien & Feiertage“, die ein übersichtliches Design bietet und in einzelnen Sektionen Ferien für das jeweilige Bundesland auflistet, einen Kalender integriert, alle Brückentage anzeigt und vieles mehr. Außerdem ist die App kostenlos.

Deutsche Ferien & Feiertage Phillip Steffensen

Brücken-, Feier- & Ferientage TobiWarthDroid

Besitzer eines Android-Smartphones können hingegen zur App „Brücken-, Feier- und Ferientage“ greifen. Die Android-App zeigt alle Brücken-, Feier- und Ferientage der Bundesländer an. Optisch ist sie zwar nicht ganz so hübsch wie etwa die iPhone-App, aber sie erfüllt ihren Zweck und liefert eine gute Übersicht über die Potenziale für freie Tage im kommenden Jahr. Kostenlos ist sie genauso, auf Wunsch kann man aber für 99 Cent die kostenpflichtige Version herunterladen, die dann ohne Werbung auskommt.