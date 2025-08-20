Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Buch für Buch heute kostenlos – 13 Kindle-E-Books gratis

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Bei Amazon bekommt ihr heute eine Krimiserie gratis. Außerdem Liebe auf dem Land, Drachen, außerirdische Pharaonen und einen Hundekrimi.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Der skandalöse Liebesbrief des Marquis : Ein historischer Liebesroman (Der Herzog von Strathmore 1)
Der skandalöse Liebesbrief des Marquis : Ein historischer Liebesroman (Der Herzog von Strathmore 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:23 Uhr
A Pine Creek Homecoming: Ein Wiedersehen in Pine Creek (The Cowboys of Pine Creek 1)
A Pine Creek Homecoming: Ein Wiedersehen in Pine Creek (The Cowboys of Pine Creek 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:28 Uhr
IHR MÄDCHEN JETZT: Eine Reverse-Harem-Romanze zwischen einem Studenten und einem Professor mit Alter
IHR MÄDCHEN JETZT: Eine Reverse-Harem-Romanze zwischen einem Studenten und einem Professor mit Alter
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:29 Uhr
Under the Gum Tree: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance (Australien-Reihe 4)
Under the Gum Tree: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance (Australien-Reihe 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:30 Uhr
The Sunstead Academy: Wenn Herzen in Flammen stehen
The Sunstead Academy: Wenn Herzen in Flammen stehen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:31 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

1001001: Netzkind
1001001: Netzkind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:26 Uhr
Der abtrünnige Drachen (Drachenträume 5)
Der abtrünnige Drachen (Drachenträume 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:26 Uhr
Das Artefakt: Science-Fiction | Tief unter der Erde wartet die Waffe eines Gottes darauf, gefunden w
Das Artefakt: Science-Fiction | Tief unter der Erde wartet die Waffe eines Gottes darauf, gefunden w
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:29 Uhr
Das Pharao Genom, Sie waren keine Menschen: Was, wenn die Pharaonen eine andere Spezies waren?"
Das Pharao Genom, Sie waren keine Menschen: Was, wenn die Pharaonen eine andere Spezies waren?"
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:31 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:25 Uhr
Sloane Monroe-Serienset, Bücher 5-8
Sloane Monroe-Serienset, Bücher 5-8
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:27 Uhr
Ein harter Knochen (Die Hunde-Crew ermittelt – Band 1)
Ein harter Knochen (Die Hunde-Crew ermittelt – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:32 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 09:33 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Mainhattan Love - Sammelband: Frankfurter Kurzgeschichten mit Spice und Happy End (Die City Options
Mainhattan Love - Sammelband: Frankfurter Kurzgeschichten mit Spice und Happy End (Die City Options
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 04:24 Uhr
CEO aus Eis – Herz unter Vertrag: Ein Vertrag, zwei gebrochene Herzen, eine letzte Chance.
CEO aus Eis – Herz unter Vertrag: Ein Vertrag, zwei gebrochene Herzen, eine letzte Chance.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 04:50 Uhr
Bond & Claim: Eine Beschützer Formwandler Reverse Harem (Die Kluft 2)
Bond & Claim: Eine Beschützer Formwandler Reverse Harem (Die Kluft 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 03:54 Uhr
Selbst Feen können sterben
Selbst Feen können sterben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 03:45 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Eine Spur von Tod (Keri Locke Mystery--Buch #1)
Eine Spur von Tod (Keri Locke Mystery--Buch #1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 03:44 Uhr
Der Schatz von Sierksdorf
Der Schatz von Sierksdorf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 05:18 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen" könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

