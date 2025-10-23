Buderus Fehler A11: Ursachen und was ihr machen könnt

Der Fehler A11 bei einer Buderus Heizung kann verschiedene Ursachen haben, denn es gibt mehrere Fehlercodes, die zu dieser Gruppe gehören. Was dahintersteckt und was ihr tun könnt, erfahrt ihr hier.

Buderus Fehler A11: die Ursachen

Der Fehler A11 bezeichnet die Hauptgruppe mehrerer möglicher Fehler bei einer Buderus Heizung. Er weist auf Kommunikations- oder Sensorprobleme innerhalb des Heizsystems hin.

Die häufigste Ursache ist ein zu niedriger Wasserdruck. Hier prüft ihr das Manometer an der Heizung. Der Druck sollte im grünen Bereich liegen (normalerweise zwischen einem und zwei bar). Ist er zu niedrig, füllt ihr die Heizung mit Wasser auf.

Weitere Ursachen können eine fehlerhafte Konfiguration, defekte Temperaturfühler oder lose Steckverbindungen sein.

Zugehörige Fehlermeldungen zum Code A11

A11-1000: Die Systemkonfiguration wurde nicht vollständig abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Installation oder ein Konfigurationsschritt im Regler (z. B. Heizkreis) nicht korrekt beendet wurde.

A11-1043: Es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen den Systemkomponenten. Es konnte keine Datenverbindung zwischen den Steuergeräten hergestellt werden, was eine Prüfung der Busverkabelung erforderlich macht.

A11-1037: Fehler am Außentemperaturfühler. Der Fühler ist defekt, es liegt ein falscher Widerstandswert vor oder die Kontakte sind fehlerhaft.

A11-3091: Der Raumtemperaturfühler im RC300 ist defekt. Der interne Sensor in der Bedieneinheit RC300 ist gestört oder nicht angeschlossen.

A11-827: Der Raumfühler (RC30) oder die Leitung ist defekt. Es gibt einen Kurzschluss oder einen Kabelbruch zwischen Raumfühler und Regelung.

A11-3062: Es gibt einen Leitungswackelkontakt oder ein Anschluss hat sich gelöst. Die Verbindung einer Steckklemme ist unsicher oder die Kontaktierung ist fehlerhaft.

Fehlermeldung A11: So könnt ihr das Problem beheben

Fühlerverbindungen prüfen: Kontrolliert die Steckkontakte, besonders bei RC30/RC300- und Außentemperaturfühler.

Kontrolliert die Steckkontakte, besonders bei RC30/RC300- und Außentemperaturfühler. Systemkonfiguration abschließen: Prüft im Menü, ob alle Heizkreise korrekt zugeordnet und erkannt sind.

Prüft im Menü, ob alle Heizkreise korrekt zugeordnet und erkannt sind. Heizung zurücksetzen: Löst den Reset über die Reset-Taste oder im Menü „Reset“ aus, um vorübergehende Störungen zu löschen.

Löst den Reset über die Reset-Taste oder im Menü „Reset“ aus, um vorübergehende Störungen zu löschen. Fühler ersetzen: Wenn der Messwiderstand laut dem Servicebuch außerhalb der Sollwerte liegt, lasst ihr den Fühler durch eine Fachkraft ersetzen.

Könnt ihr das Problem nicht selbst lösen, ist Hilfe durch einen Profi gefragt. Besonders bei Kommunikationsfehlern oder dauerhaftem Wiederauftreten kontaktiert ihr einen kompetenten Heizungsmonteur.

