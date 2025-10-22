Buderus Fehlermeldung 6a: Gründe und wie ihr sie beheben könnt

Gerade in der kalten Jahreszeit ist eine zuverlässige Heizung unerlässlich. Ärgerlich, wenn ihr dann plötzlich eine Fehlermeldung im Display seht. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Bedeutung der Fehlercode 6a bei Buderus hat und wie ihr ihn beheben könnt.

Das bedeutet die Fehlermeldung 6a

Der Fehlercode 6a tritt bei einer Buderus-Anlage auf, wenn nach mehreren Startversuchen keine stabile Flammenbildung erkannt oder gemeldet wird. Dann stoppt die Heizung aus Sicherheitsgründen automatisch. Die häufigsten Ursachen betreffen Gaszufuhr, Zündung oder Flammenrückmeldung.

Bei dieser Fehlermeldung handelt es sich nicht um einen einzelnen Fehler, sondern um eine Gruppe von Störungen mit weiteren Fehlercodes, die wiederum für sich eine andere Ursache haben können.

Kurz gesagt: Der Fehler 6a zeigt an, dass die Flamme nicht erkannt oder nicht gezündet wurde. Meist sind Zündelektrode, Gasdruck oder Flammenüberwachung betroffen. Ein Fachtechniker kann das durch Messungen am Gasanschlussdruck und Ionisationsstrom eindeutig feststellen.

Möglicherweise müsst ihr deshalb, wenn sich die Fehlermeldung nicht mit einfachen Schritten zurücksetzen lässt, einen fachkundigen Heizungsmonteur hinzuziehen.

So könnt ihr den Fehler beheben

Setzt die Heizung nach Bedienungsanleitung zurück – dies ist eine kurzzeitige Lösung, wenn der Fehler sporadisch auftritt.

– dies ist eine kurzzeitige Lösung, wenn der Fehler sporadisch auftritt. Lasst den Gasdruck und die Gaszufuhr von einer Fachkraft prüfen – vielleicht liegt ein zu geringer Gasdruck vor oder es befindet sich Luft in der Leitung.

– vielleicht liegt ein zu geringer Gasdruck vor oder es befindet sich Luft in der Leitung. Lasst die Zünd- und Ionisationselektrode reinigen oder austauschen – gerade bei älteren Geräten ist dies eine häufige Ursache.

– gerade bei älteren Geräten ist dies eine häufige Ursache. Lasst die Abgasführung und die Zuluftwege prüfen – Verschmutzungen oder verstopfte Leitungen können die Flammenbildung verhindern.

– Verschmutzungen oder verstopfte Leitungen können die Flammenbildung verhindern. Kontaktiert fachkundige Heizungsmonteure – insbesondere dann, wenn sich die Fehlermeldungen häufen oder ihr die Heizung nicht starten könnt.

Diese Fehlermeldungen gehören zum Code 6a

Die Fehlermeldung 6A227 zeigt eine Störung der Flammenüberwachung an. Es erfolgt keine Ionisationsmeldung nach der Zündung, weil die Zünd-/Ionisationselektrode defekt oder verschmutzt ist, ein falsches Gas-Luft-Verhältnis vorhanden oder die Abgasführung verschmutzt ist.

Die Fehlermeldung 6A504 bedeutet, dass eine Nicht-EMS-Brennerstörung vorliegt. Dieser Fehler muss am Feuerungsautomaten entriegelt werden, was meist nur durch einen Monteur möglich ist.

Bei der Fehlermeldung 6A577 fehlt die Flammenbildung. Es befindet sich Luft in der Gasleitung, der Gashahn ist geschlossen, die Startgasdüse verstopft, die Gasarmatur defekt oder es liegt ein Masseanschlussproblem vor.