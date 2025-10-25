Buderus Fehlermeldung 6L: Das könnt ihr tun

Eure Buderus Heizung zeigt die Fehlermeldung 6L. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, denn es handelt sich dabei um eine Überkategorie mit mehreren weiteren möglichen Ursachen. Wir erklären euch, was ihr jetzt machen könnt.

Fehlermeldung 6L: Bedeutung und Ursachen

Dieser Fehlercode tritt auf, wenn während des Brennerstarts oder -betriebs kein stabiles Flammensignal erkannt wird oder wenn wiederholt ein Flammenabriss stattfindet. Die zusätzlich angezeigte Unterkategorie informiert euch über die genaue Ursache.

Flammenabriss oder fehlende Flamme: Die Ursachen sind Defekte oder Verschmutzungen an der Ionisationselektrode, Probleme mit der Gaszufuhr oder der Brennstoffversorgung oder ein falsches Gas-Luft-Verhältnis.

Spannungsunterbrechung oder SAFe-Defekt: Der Untercode 6L561 weist auf wiederholte Spannungsausfälle während des Brennerstarts hin, meist durch Probleme in der Spannungsversorgung der Steuerung oder durch einen defekten Sicherheitsautomaten (SAFe).

Verschmutzter Kondensat-Siphon oder Brennerkomponenten: Ein verstopfter Siphon, eine verschmutzte Gasdüse oder ein Fehler im Ölpumpensystem können ebenfalls Flammenabrisse verursachen, besonders bei älteren Modellen wie der Buderus GB125.

Öl- oder Gasversorgung fehlerhaft: Undichte Leitungen, Luft in der Zufuhr oder ein falsch eingestellter Brennstoffdruck führen zu einem unruhigen Flammenverhalten.

Eine präzise Diagnose gelingt nur über den Untercode (z. B. 6L561, 6L517), den ein Techniker im Fehlerspeicher der Anlage abfragen kann.

Damit eure Heizkörper die Wärme optimal abgeben können, sollten sie regelmäßig gereinigt werden. Im Video stellen wir euch eine geeignete Heizkörperbürste vor:

Fehlermeldung 6L: So könnt ihr sie beheben

Versucht zunächst einen Reset durchzuführen. Über den „Reset“-Knopf könnt ihr die Heizung neu starten.

Prüft die Flammenüberwachung, indem ihr die Ionisationselektrode kontrolliert und reinigt, falls sie verschmutzt ist.

Kontrolliert die Brennstoffzufuhr. Sind der Gasdruck und die Ölversorgung in Ordnung? Schaut euch auch die Düsen an. Sie müssen gegebenenfalls gereinigt werden.

Kontrolliert die Stromversorgung nach Spannungseinbrüchen oder losen Steckverbindungen.

Sollte der Fehler nach einem Reset erneut auftreten, müsst ihr einen Fachbetrieb hinzuziehen.

Das sind die gängigsten Fehlercodes

6L229: Die Flammenbildung ist während des Brennerbetriebs ausgefallen.

6L512: Das Flammensignal ging während der Sicherheitszeit aus.

6L513: Innerhalb der Nachzündzeit ist ein Flammenabriss erfolgt.

6L514: Innerhalb der Stabilisierungszeit wurde ein Flammenabriss festgestellt.

6L515: Im Betrieb der ersten und zweiten Stufe ist ein Flammenabriss erfolgt.

6L516: Das Flammensignal ist während der Umschaltung auf die erste Stufe ausgegangen.

6L517: Im Betrieb der ersten Stufe ist ein Flammenabriss erfolgt.

6L518: Während der Umschaltung von der ersten zur zweiten Stufe oder während der Umschaltung von der zweiten auf die erste Stufe ist ein Flammenabriss erfolgt.

6L548: Es sind mehr als sechs Flammenabrisse während der Wärmeanforderung registriert worden.

6L553: Innerhalb der Sicherheitszeit ist keine Hauptflamme entstanden.

6L555: Das Flammensignal ging innerhalb der Stabilisierungszeit aus.

6L557: Ein Flammenabriss ist bei Hauptgas erfolgt.

6L558: Es hat sich keine Hauptflamme in der zweiten Sicherheitszeit gebildet.

6L561: Während des Brennerstarts ist wiederholt eine Spannungsunterbrechung erfolgt. Mögliche Ursachen sind Probleme der Spannungsversorgung zum Regelgerät und ein Defekt der SAFe.

6L587: In der Teillast ist während der Stabilisierungszeit das Flammensignal ausgefallen.

Wie ihr seht, können viele Ursachen für die Fehlermeldung 6L verantwortlich sein. In jedem Fall deutet sie auf Probleme bei der Flammenbildung oder Flammenüberwachung hin, ausgelöst durch Brennstoff-, Elektroden- oder Spannungsstörungen.