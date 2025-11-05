Buderus Fehlermeldung H07: Das bedeuten niedriger Druck und Störung

Euer Buderus-Gerät zeigt den Fehlercode H07 an? Dieser Artikel erklärt in einfachen Worten, was die Störung bedeutet und welche Schritte ihr unternehmen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was die Fehlermeldung H07 bedeutet

Die Buderus Fehlermeldung H07 signalisiert: Der Wasserdruck in eurer Heizungsanlage ist zu niedrig. Die Steuerung erkennt, dass der Druck unter den Mindestwert von 0,2 bar (bei Wandgeräten) oder 0,8 bar (bei einigen Bodenmodellen) gefallen ist. Die Anlage geht in die Störung, um Schäden durch einen unzureichenden Wasserstand zu verhindern.

Anzeige

Diese Ursachen stecken häufig dahinter

Für den niedrigen Druck und die Störung gibt es vor allem zwei häufige Gründe:

Wasserverlust im System : Über die Zeit kann Luft aus dem Heizsystem entweichen, was den Druck langsam absinken lässt. Auch undichte Stellen oder ein defektes Bauteil können die Ursache sein.

: Über die Zeit kann Luft aus dem Heizsystem entweichen, was den Druck langsam absinken lässt. Auch undichte Stellen oder ein defektes Bauteil können die Ursache sein. Defekter Drucksensor: In selteneren Fällen ist der Sensor, der den Wasserdruck misst, selbst fehlerhaft und meldet einen zu niedrigen Wert, obwohl der tatsächliche Druck in Ordnung ist.

So behebt ihr den Fehler in einfachen Schritten

Wasserdruck prüfen : Schaut auf das Manometer eures Heizgeräts. Der Druck sollte im kalten Zustand idealerweise zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen.

: Schaut auf das Manometer eures Heizgeräts. Der Druck sollte im kalten Zustand idealerweise zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen. Wasser auffüllen : Ist der Druck zu niedrig, müsst ihr Wasser in das Heizsystem nachfüllen. Dazu verwendet ihr den Nachfüllhahn an eurer Anlage. Dreht ihn vorsichtig auf, bis das Manometer den gewünschten Druck anzeigt, und schließt ihn dann wieder fest.

: Ist der Druck zu niedrig, müsst ihr Wasser in das Heizsystem nachfüllen. Dazu verwendet ihr den Nachfüllhahn an eurer Anlage. Dreht ihn vorsichtig auf, bis das Manometer den gewünschten Druck anzeigt, und schließt ihn dann wieder fest. Heizkörper entlüften : Oft lässt sich der Druck nach dem Auffüllen stabilisieren, wenn ihr anschließend die Heizkörper in eurer Wohnung oder eurem Haus entlüftet.

: Oft lässt sich der Druck nach dem Auffüllen stabilisieren, wenn ihr anschließend die Heizkörper in eurer Wohnung oder eurem Haus entlüftet. Anlage neu starten: Nachdem ihr Wasser nachgefüllt habt, könnt ihr die Heizung für einige Minuten vom Strom nehmen. Steckt ihr sie wieder ein, verschwindet die Störungsmeldung häufig.

Anzeige

Hinweis: Verliert eure Anlage regelmäßig und schnell an Druck, obwohl ihr mehrfach nachfüllt, liegt wahrscheinlich ein Leck oder ein anderer Defekt vor. In diesem Fall solltet ihr einen Fachmann kontaktieren.