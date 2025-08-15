Bücher kaufen war gestern: Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende alles andere als langweilig

Wärmt ihr gerade euch am Strand auf oder genießt Urlaub auf Balkonien? Dann gehört neben Sonnencreme vor allem eins dazu: Bücher! Und am besten kostenlos – mit unserer Auswahl an kostenlosen E-Books bei Amazon bekommt ihr genau das.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Wunsch an den Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:17 Uhr

Eine Waffel Menge Ärger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:18 Uhr

Always You: Cole & Phoebe (California-Love-Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:25 Uhr

All the colours of my heart (True Love 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:25 Uhr

Der Stachel der Erinnerung. Zeitreise-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:26 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:16 Uhr

Auftakt: Schattengewächse. Eine nahe Zukunft. Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:19 Uhr

Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:20 Uhr

Das Juwel der Zeit (Die Juwelen der Macht 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:24 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:20 Uhr

Meisterliches Gambit: Die vergessenen Geheimnisse der Romanow Dynastie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:21 Uhr

Schlüsselerlebnisse: Ein Brandtner-Johanning-Krimi, 9 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:22 Uhr

Schalketown: Die Trilogie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:23 Uhr

Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:24 Uhr

Spark of Love: Du bist Hoffnung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 11:19 Uhr

Oaks Harbor: Letzte zweite Chance (Oaks-Harbor-Reihe Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:14 Uhr

LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie... Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:39 Uhr

Billionaire's Wedding: Eine dunkle Enemies to Lovers Milliardärsromanze (Erzwungene Ehe/Liebe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 11:50 Uhr

Die Schwester der Königin : Ein Fantasy-Spielbuch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:18 Uhr

Feenspiele - der Fantasy Bestseller jetzt GRATIS: Runde eins: Entführt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 03:38 Uhr

TIMESLICE: Warum Ich? (TIMESLICE-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:00 Uhr

Oathborne: Jahr Eins (Band 1 der Oathborne-Serie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 07:20 Uhr

Der Inselwald: Thriller | Fesselnd, rätselhaft und atmosphärisch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:11 Uhr

Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:50 Uhr

Die Diva des Eurotel: Ein thriller am Gardasee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:50 Uhr

Das Mädchen aus dem Vatikan: Ein verschwundener Engel, ein tödliches Geheimnis, eine Spur durch die Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:09 Uhr

Asiatisch kochen für Anfänger: 120 schnelle Rezepte aus Wok & Pfanne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:34 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

