  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Bücher kaufen war gestern: Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende alles andere als langweilig

Bücher kaufen war gestern: Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende alles andere als langweilig

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Wärmt ihr gerade euch am Strand auf oder genießt Urlaub auf Balkonien? Dann gehört neben Sonnencreme vor allem eins dazu: Bücher! Und am besten kostenlos – mit unserer Auswahl an kostenlosen E-Books bei Amazon bekommt ihr genau das.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Wunsch an den Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 3)
Wunsch an den Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:17 Uhr
Eine Waffel Menge Ärger
Eine Waffel Menge Ärger
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:18 Uhr
Always You: Cole & Phoebe (California-Love-Reihe 2)
Always You: Cole & Phoebe (California-Love-Reihe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:25 Uhr
All the colours of my heart (True Love 2)
All the colours of my heart (True Love 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:25 Uhr
Der Stachel der Erinnerung. Zeitreise-Liebesroman
Der Stachel der Erinnerung. Zeitreise-Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:26 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)
Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:16 Uhr
Auftakt: Schattengewächse. Eine nahe Zukunft. Band 1
Auftakt: Schattengewächse. Eine nahe Zukunft. Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:19 Uhr
Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1)
Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:20 Uhr
Das Juwel der Zeit (Die Juwelen der Macht 3)
Das Juwel der Zeit (Die Juwelen der Macht 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:24 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)
Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:20 Uhr
Meisterliches Gambit: Die vergessenen Geheimnisse der Romanow Dynastie
Meisterliches Gambit: Die vergessenen Geheimnisse der Romanow Dynastie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:21 Uhr
Schlüsselerlebnisse: Ein Brandtner-Johanning-Krimi, 9
Schlüsselerlebnisse: Ein Brandtner-Johanning-Krimi, 9
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:22 Uhr
Schalketown: Die Trilogie
Schalketown: Die Trilogie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:23 Uhr
Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi
Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 10:24 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Spark of Love: Du bist Hoffnung
Spark of Love: Du bist Hoffnung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 11:19 Uhr
Oaks Harbor: Letzte zweite Chance (Oaks-Harbor-Reihe Band 1)
Oaks Harbor: Letzte zweite Chance (Oaks-Harbor-Reihe Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:14 Uhr
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:39 Uhr
Billionaire's Wedding: Eine dunkle Enemies to Lovers Milliardärsromanze (Erzwungene Ehe/Liebe 2)
Billionaire's Wedding: Eine dunkle Enemies to Lovers Milliardärsromanze (Erzwungene Ehe/Liebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 11:50 Uhr
Die Schwester der Königin : Ein Fantasy-Spielbuch
Die Schwester der Königin : Ein Fantasy-Spielbuch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:18 Uhr
Feenspiele - der Fantasy Bestseller jetzt GRATIS: Runde eins: Entführt
Feenspiele - der Fantasy Bestseller jetzt GRATIS: Runde eins: Entführt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 03:38 Uhr
TIMESLICE: Warum Ich? (TIMESLICE-Reihe 1)
TIMESLICE: Warum Ich? (TIMESLICE-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:00 Uhr
Oathborne: Jahr Eins (Band 1 der Oathborne-Serie)
Oathborne: Jahr Eins (Band 1 der Oathborne-Serie)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 07:20 Uhr
Der Inselwald: Thriller | Fesselnd, rätselhaft und atmosphärisch
Der Inselwald: Thriller | Fesselnd, rätselhaft und atmosphärisch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:11 Uhr
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:50 Uhr
Die Diva des Eurotel: Ein thriller am Gardasee
Die Diva des Eurotel: Ein thriller am Gardasee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:50 Uhr
Das Mädchen aus dem Vatikan: Ein verschwundener Engel, ein tödliches Geheimnis, eine Spur durch die
Das Mädchen aus dem Vatikan: Ein verschwundener Engel, ein tödliches Geheimnis, eine Spur durch die
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:09 Uhr
Asiatisch kochen für Anfänger: 120 schnelle Rezepte aus Wok & Pfanne
Asiatisch kochen für Anfänger: 120 schnelle Rezepte aus Wok & Pfanne
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:34 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

