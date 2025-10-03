Bugatti kann nicht mithalten: Schnellstes Auto der Welt kommt jetzt aus China

Ein 2,5-Tonnen-Koloss aus China zeigt, dass Strom schneller kann als Benzin.

Der Wettlauf um das schnellste Serienauto der Welt hat einen neuen Sieger – und er kommt aus China. Am 14. September 2025 schickte BYD seinen vollelektrischen Supersportwagen Yangwang U9X auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke im niedersächsischen Papenburg. Das Ergebnis: 496,22 km/h. Damit übertraf das Elektro-Hypercar den bisherigen Rekord des Bugatti Chiron Super Sport 300+ und schrieb Automobilgeschichte.

BYD stellt neuen Tempo-Rekord auf

Am Steuer saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng. Er absolvierte zwei Läufe in entgegengesetzter Richtung. Der Durchschnitt der beiden Messungen brachte den offiziellen Rekord – und katapultierte den U9X in die Spitze der automobilen Ranglisten.

Hier könnt ihr euch den Rekordversuch im Video anschauen:

Damit der 2,5 Tonnen schwere Wagen diese Werte erreicht, packte BYD eine ganze Reihe von Innovationen in den U9X. Herzstück sind vier Elektromotoren, die unabhängig voneinander arbeiten und zusammen fast 3.000 PS erzeugen. Statt der üblichen 800-Volt-Architektur kommt ein 1.200-Volt-System zum Einsatz, kombiniert mit der hauseigenen Blade-Batterie und einem Spezialkühlsystem.

Auch die äußeren Details waren entscheidend: ein spezielles Aerodynamikpaket, eine breitere Spur an der Vorderachse sowie eigens entwickelte Semi-Slick-Reifen des chinesischen Herstellers Giti. So blieb das Fahrzeug auch bei fast 500 km/h stabil auf der Spur (Quelle: t-online).

BYD schlägt Bugatti – und sich selbst

Mit dem U9X bricht BYD nicht nur Bugattis Bestmarke, sondern auch den eigenen Rekord. Erst im August hatte das Modell in einer Vorversion 472 km/h erreicht. Jetzt hat das Unternehmen die Messlatte noch einmal höher gelegt – und zwar so hoch, dass selbst Bugatti oder Koenigsegg ins Staunen geraten.

Bemerkenswert ist dabei die Erfahrung für Zuschauer. Während der Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2019 mit einem brachialen Achtliter-W16-Motor und 1.600 PS durch die Messung donnerte, rauscht der Yangwang U9X fast lautlos vorbei. Das lauteste Geräusch bei über 400 km/h: der Fahrtwind.

Gut zu wissen: Das Rekordauto soll in einer kleinen Auflage von 30 Fahrzeugen produziert und auf die Wünsche der einzelnen Kunden zugeschnitten werden. BYD hält sich beim Preis bedeckt. Doch dieser dürfte in keinem Vergleich zu den anderen Autos stehen, die der China-Hersteller hierzulande anbietet.