bunq Login und Kontoeröffnung: So gelingt der Einstieg bei der Digitalbank

Ihr wollt ein Konto bei bunq eröffnen oder habt Login-Probleme? Hier findet ihr alle Infos zum Einstieg bei der digitalen Neobank.

Login bei bunq: So klappt's mit der Anmeldung

Der Login bei bunq funktioniert entweder über die Webversion oder in der App. Geht dabei folgendermaßen vor:

Besucht die offizielle bunq-Website und klickt auf „Einloggen“ oder öffnet die bunq-App. Für bunq-Web könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und eurem Sicherheitscode anmelden. Bei der App geht das bequem per QR-Code-Scan. Wenn ihr nur die App nutzt, braucht ihr lediglich eure PIN beziehungsweise euren Fingerabdruck oder die Face-ID. Je nach Sicherheitssituation kann eine zusätzliche Verifizierung erforderlich sein (2FA).

Wichtig: Gebt eure Login-Daten, Passwörter oder Codes niemals an Dritte weiter. bunq wird euch nie danach fragen oder euch anrufen. Achtet auf Phishing-Versuche und nutzt ausschließlich die offizielle bunq-App und Website, sowie starke Passwörter und die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Hilfe bei Login-Problemen: Das könnt ihr selbst tun

Wenn der Login bei bunq nicht auf Anhieb funktioniert, könnt ihr mit ein paar einfachen Schritten oft selbst für Abhilfe sorgen:

Prüft zuerst, ob ihr die richtigen Zugangsdaten verwendet. Achtet dabei genau auf Groß- und Kleinschreibung und eventuell auch auf überflüssige Leerzeichen.

Startet die App oder euren Browser neu, löscht gegebenenfalls den Cache oder aktualisiert die App.

die App. Solltet ihr euer Passwort oder den Sicherheitscode vergessen haben, nutzt die Funktion „Passwort vergessen“. Dann bekommt ihr eine E-Mail mit einem Reset-Link.

Konto eröffnen bei bunq

Auch die Kontoeröffnung bei bunq ist schnell erledigt, denn sie erfolgt komplett digital und dauert nur wenige Minuten. Euch stehen die Kontomodelle „bunq Free“, „bunq Core“, „bunq Pro“ und „bunq Elite“ zur Verfügung.

Als Neukunden ladet ihr die bunq-App auf euer Smartphone, gebt die geforderten Basisdaten ein und verifiziert euch mit einem gültigen Ausweisdokument plus Video-Selfie. Nach erfolgreicher Prüfung aller Daten wird das Konto ohne weiteren papierhaften Schriftverkehr freigeschaltet.

Das Wichtigste zu bunq im Überblick

bunq ist eine lizenzierte Digitalbank mit Sitz in den Niederlanden. Euer Geld ist durch die niederländische Einlagensicherung (DGS) pro Person bis zu 100.000 Euro geschützt (Quelle: bunq).

Sie bietet hochmoderne Finanzfunktionen. Außerdem setzt bunq auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In diesem Themenbereich könnt ihr beispielsweise Features wie das automatisierte Pflanzen von Bäumen zur Wiederaufforstung nutzen.

Die Basisversion der vier angebotenen Kontomodelle („bunq free“) ist dauerhaft kostenlos. Alle anderen Tarife sind gebührenpflichtig. Gut zu wissen: Es gibt regelmäßig Probeaktionen und eine 30-Tage-Testphase.

Der Support ist laut bunq-Website rund um die Uhr per In-App-Chat und Notfallhotline erreichbar. Bei einigen Kontomodellen erhaltet ihr sogar bevorzugte Unterstützung. Sprachbarrieren gibt es dank KI-gestützter Systeme nicht, das heißt, ihr könnt in allen Sprachen mit dem Support kommunizieren.