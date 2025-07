Bus und Bahn: E-Scooter mitnehmen – darf man das?

Aus dem Zug oder Bus aussteigen und mit dem E-Roller gleich weiterfahren – klingt praktisch und unkompliziert, aber darf man seinen E-Scooter auch in den Zug und in den ÖPNV mitnehmen?

Wer ein Fahrrad mitnehmen will, muss ein zusätzliches Ticket buchen. Gilt das auch für einen Elektroroller? Dafür hat die Bahn eine eigene Regelung. In Bussen gibt es keine einheitliche Regelung. Jedes Verkehrsunternehmen hat seine eigenen Richtlinien.

E-Roller im Zug mitnehmen: Geht das?

Ihr könnt euren E-Scooter bei Fahrten in Zügen der Deutschen Bahn mitnehmen. Ein zusätzliches Ticket wie beim Fahrrad oder E-Bike benötigt ihr nicht. Die Mitnahme ist kostenlos möglich. Dennoch müsst ihr einiges beachten:

Es muss sich um einen E-Roller mit Straßenzulassung handeln.

Lässt sich das Gefährt zusammenklappen, zählt es als kostenloses Handgepäckstück . Um Diskussionen mit Kontrolleuren zu vermeiden, sollte der Roller schon beim Betreten des Zugs eingeklappt sein.

. Um Diskussionen mit Kontrolleuren zu vermeiden, sollte der Roller schon beim Betreten des Zugs eingeklappt sein. Kann man ihn nicht zusammenklappen, gilt das Gerät als „Traglast“. Dann ist eine Mitnahme nur möglich, wenn ihr den E-Scooter sicher während der Fahrt verstauen könnt. Das Gerät darf also nicht einfach im Gang stehen, sondern sollte in einem Gepäckregal oder auf einer Gepäckstellfläche platziert werden.

könnt. Das Gerät darf also nicht einfach im Gang stehen, sondern sollte in einem Gepäckregal oder auf einer Gepäckstellfläche platziert werden. Der Akku darf während der Fahrt weder entnommen noch aufgeladen werden. Ihr dürft ihn auch nicht als Powerbank nutzen, um zum Beispiel euer Smartphone damit zu versorgen.

E-Scooter im Bus mitnehmen teilweise verboten

Die genannten Regelungen gelten lediglich für Fahrten in Zügen mit der Deutschen Bahn. Im öffentlichen Nahverkehr übernehmen andere Betriebe den Verkehr. Hier kann es abweichende Regelungen geben. Immer mehr Verkehrsbetriebe verbieten die Mitnahme der E-Roller komplett. So dürft ihr unter anderem hier keinen E-Scooter in den Bus mitnehmen (Quelle: ADAC):

Alle Busse im Nahverkehr Schleswig-Holstein (Kiel, Lübeck etc.)

Augsburg

Bremen

Darmstadt

Frankfurt

Hamburg

Leipzig

München (MVG)

Nordrhein-Westfalen

Nürnberg

Als Grund für das Verbot nennt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) den „niedrigen Sicherheitsstandard der verbauten Lithium-Ionen-Akkus“ und das damit verbundene erhöhte „Brand- und Explosionsrisiko sowie die gesundheitsschädliche Rauchgasfreisetzung“.

Die Liste ist bei weitem nicht vollständig. Wollt ihr also mit dem E-Roller in die Stadtbahn oder Linienbus einsteigen, solltet ihr euch vorab bei dem von euch genutzten Verkehrsbetrieb über die Mitnahmeregelungen informieren. Unter Umständen muss ein zusätzliches Fahrradticket gebucht werden.

Falls ihr keinen eigenen E-Scooter habt oder euch das Gerät für Zugfahrten zu sperrig ist, könnt ihr in vielen Orten entsprechende Fahrzeuge auch leihen. So gibt es mit Lime, Bird, Tier und anderen Anbietern Möglichkeiten, bei denen ihr Fahrten einfach per App buchen könnt. Schon bald könnte es sogar möglich sein, E-Scooter-Fahrten direkt in Kombination mit einem Bahn-Ticket zu buchen. So laufen bei der Deutschen Bahn bereits entsprechende Kundenbefragungen.

