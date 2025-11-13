Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  3. Business-Konto bei Amazon erstellen: So funktioniert’s Schritt für Schritt

Julia Palmer
Julia Palmer,
2 min Lesezeit
Amazon Logo
Für Selbstständige hat Amazon ein besonderes Konto. (© IMAGO / SOPA Images / Bildbearbeitung GIGA)
Ein Business-Konto bei Amazon bietet exklusive Vorteile für Unternehmen und Selbstständige. Wir erklären, wie ihr ein Amazon Business-Konto erstellt und für wen es gedacht ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Für wen lohnt sich ein Amazon Business-Konto?

Ein Business-Konto bei Amazon richtet sich an Unternehmen, Freiberufler und Organisationen. Es ermöglicht den Zugriff auf spezielle Geschäftspreise, Mengenrabatte, detaillierte Rechnungsverwaltung und den Kauf auf Rechnung.

Besonders praktisch: Ihr könnt mehrere Nutzer in einem Konto verwalten und individuelle Rollen vergeben, etwa für Einkauf, Buchhaltung oder Verwaltung. Damit eignet sich Amazon Business auch für kleine Teams, die ihre Bestellungen zentral organisieren möchten.

So erstellt ihr ein Amazon Business-Konto

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten:

  1. Ruft die Seite Amazon Business auf.
  2. Klickt auf „Kostenlos registrieren“.
  3. Gebt die geschäftliche E-Mail-Adresse und euer Passwort ein.
  4. Tragt euren Unternehmensnamen, eure Adresse und optional die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) ein.
  5. Bestätigt die Angaben und folgt den weiteren Schritten zur Verifizierung.
Amazon prüft anschließend, ob es sich um ein berechtigtes Unternehmen oder eine Organisation handelt. In der Regel wird das Konto innerhalb eines Werktags freigeschaltet.

Falls Amazon Business eure Unternehmensdaten nicht automatisch verifizieren kann, bekommt ihr eine E-Mail mit weiteren Anweisungen. In dieser Nachricht erfahrt ihr, welche Nachweise oder Angaben noch fehlen. Prüft die E-Mail sorgfältig und antwortet direkt darauf, damit euer Konto möglichst schnell freigeschaltet werden kann.

So kontaktiert ihr den Kundenservice von Amazon Business

Wenn es bei der Registrierung oder beim Login eures Business-Kontos zu Problemen kommt, steht euch der Amazon-Business-Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Über diesen Kontaktlink erreicht ihr direkt das Support-Team.

Aus Sicherheitsgründen kann Amazon einen Identitätsnachweis verlangen, bevor euer Anliegen bearbeitet wird. In manchen Fällen eröffnet das Serviceteam in eurem Namen einen Support-Fall, den ihr anschließend unter „Ihre Interaktionen“ im Konto nachvollziehen könnt. So bleibt der gesamte Verlauf transparent, bis euer Problem gelöst ist.

