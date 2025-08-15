Bußgeld droht: Dieser Diesel-Trick ist nicht nur illegal, sondern auch gefährlich

Das Reagans AdBlue soll die Abgase von Dieselfahrzeugen weniger umweltschädlich machen. Die regelmäßige Nachfüllung verursacht zusätzliche Kosten. AdBlue zu deaktivieren, ist allerdings illegal.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

AdBlue deaktivieren: Ist das legal?

In Europa und damit auch Deutschland ist es illegal, AdBlue zu deaktivieren, auch wenn es technisch möglich ist. Im § 47f der StVZO Abs. 2 steht: „Die Manipulation eines Systems zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen (…) ist verboten (…).“ Wann man es trotzdem deaktivieren darf, lest ihr weiter unten.

Anzeige

AdBlue, ist eine Harnstofflösung, die in den Abgasstrom eingespritzt wird. Schädliche Stickoxide werden in Wasserdampf und Stickstoff umwandelt, wodurch die Umweltbelastung reduziert werden soll. Davon abgesehen hat es aber auch Nachteile, weshalb einige Fahrer über eine Deaktivierung nachdenken.

Die Nachteile von AdBlue

Zusätzliche Kosten für die Flüssigkeit.

Handhabung mit stark ätzender Flüssigkeit.

Hohe Reparaturkosten durch Fehleranfälligkeit des AdBlue-Systems: Störung des Auto-Systems durch kristallinen Harnstoff.

Platz für AdBlue-Behälter sowie zusätzliches Gewicht

Der Gefrierpunkt von AdBlue liegt bei –11 °C, daher kann man mit AdBlue nicht in kältere Gebiete fahren.

Die Zersetzung des Stoffes beginnt bei 60 °C.

Wie kann ich AdBlue/SCR deaktivieren?

Wer mit seinem Fahrzeug nicht im Geltungsbereich der StVZO unterwegs ist, kann AdBlue deaktivieren. Das kann beispielsweise bei Export-Fahrzeugen, zu Tuning-Zwecken oder auf privaten Grundstücken gelten. Hierbei solltet ihr euch aber vorab ausführlich informieren, ob das in eurem Fall tatsächlich vorliegt.

Anzeige

Das AdBlue- oder auch SCR-System (Selektive Katalytische Reduktion) kann im Motorsteuergerät elektronisch deaktiviert werden. Die sonst üblichen Warnmeldungen werden im Kombiinstrument ebenfalls entfernt. Bei einigen Fahrzeugen muss zusätzlich noch die SCR-Einheit vom Fahrzeug selbst getrennt werden. Entsprechende Betriebe, die so einen Service anbieten, findet ihr im Internet.

Was passiert, wenn ich kein AdBlue mehr nachfülle oder einfach Wasser nehme?

Das hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab: Neuere Autos starten dann nicht mehr. Technisch gesehen können Auto-Motoren auch ohne AdBlue ganz normal weiterlaufen. Es kommt also nicht zu einem Motorschaden. Unter Umständen leuchtet auch eine entsprechende Kontrolllampe im Fahrzeug-Cockpit auf. Bei Verkehrskontrollen drohen hier auch Bußgelder.

Wasser solltet ihr auf keinen Fall statt AdBlue nachfüllen. Die Elektronik moderner Fahrzeuge stuft die Flüssigkeit dann als „mindere Qualität“ ein und das Fahrzeug fährt mit weniger Leistung. Unter Umständen startet das Auto auch gar nicht mehr.