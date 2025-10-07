Busuu: Das sind die Kosten für die App

Ihr seid auf der Suche nach einer App, mit der ihr Sprachen erlernen könnt? Dann ist Busuu eine Option. Wir verraten euch, welche Kosten auf euch zukommen.

Kosten von Busuu: Das kann die Gratis-Version

Ob Englisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch oder Polnisch: Wer gern eine neue Sprache sprechen möchte, erhält die Möglichkeit dafür auf der seriösen Plattform Busuu. Diese steht grundsätzlich erst einmal als App oder im Browser kostenlos zur Verfügung.

In der Gratis-Version von Busuu gibt es zahlreiche Sprachkurse mit verschiedenen Lektionen zu Grammatik, Vokabeln und Aussprache. Diese sind jedoch stark limitiert. Auch interaktive Übungen stehen bereit, die das Sprachenlernen vereinfachen sollen.

In der Busuu-Community treffen Lernwillige auf Muttersprachler: Hier könnt ihr euch gegenseitig über die jeweilige Sprache austauschen, Rückfragen stellen und sogar eure Aufgaben korrigieren lassen. Wer noch mehr Funktionen nutzen möchte, muss jedoch zahlen.

Das kostet Busuu Premium

Wie viel ihr für die Premium-Variante von Busuu zahlt, kommt ganz darauf an, wie lange ihr euch binden wollt.

Schließt ihr direkt ein Zwölfmonatsabo ab, zahlt ihr 57,99 Euro, also 4,83 Euro pro Monat.

ab, zahlt ihr 57,99 Euro, also pro Monat. Möchtet ihr Busuu Premium sechs Monate lang ausprobieren, fallen Kosten in Höhe von 43,49 Euro, also 7,25 Euro pro Monat an.

lang ausprobieren, fallen Kosten in Höhe von 43,49 Euro, also pro Monat an. Am teuersten ist es, wenn ihr nur einen Monat Busuu Premium nutzen wollt: Dann zahlt ihr 9,69 Euro monatlich.

Die Besonderheiten bei Busuu Premium

Während euch in der Gratisversion der Sprachlernplattform die Basislektionen für die einzelnen Sprachen zur Verfügung stehen, vertieft ihr euer Wissen mit der kostenpflichtigen Variante. Bei Busuu Premium könnt ihr eure Grammatikkenntnisse in personalisierten Trainingsaufgaben verfeinern.

Ihr bekommt einen Zugang zu Spezialkursen, überspringt Lektionen, wenn ihr gerade lieber ein anderes Thema vorziehen wollt, und erhaltet Abschlusszertifikate für eure Lernstufen. Zudem bekommt ihr schnelleres Feedback von Muttersprachlern und lernt ohne Werbeeinblendungen.