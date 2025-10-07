Busuu Erfahrungen: Test und Bewertung der Sprachlern-App

Busuu ist eine beliebte Sprachlern-App, die Millionen Nutzer hat. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Erfahrungen sie mit Busuu gemacht haben.

Das bietet euch die Busuu-App

Busuu gehört zu den bekanntesten Namen unter den Sprachlern-Apps. Die App wurde 2008 gegründet und verfolgt ein klares Konzept: Sie verbindet stabil aufgebauten Sprachunterricht mit der Möglichkeit zum Austausch in einer internationalen Gemeinschaft.

Ihr könnt aus 14 verschiedenen Sprachen wählen, darunter Klassiker wie Englisch, Spanisch und Französisch, aber auch Japanisch, Arabisch oder Türkisch. Die App ist sowohl als kostenlose Basisversion als auch in einer umfangreichen Premium-Version erhältlich.

So funktioniert das Lernen mit Busuu

Die App ist übersichtlich aufgebaut und leicht zu bedienen. Die Lerninhalte sind in Kapitel und Lektionen unterteilt, die aufeinander aufbauen. Jedes Kapitel endet mit einem Test, dem sogenannten „Checkpoint“.

Die Lektionen sind kurz und alltagstauglich. Ihr lernt Vokabeln und Grammatik für Situationen, die euch im echten Leben begegnen, wie etwa die Bestellung in einem Café.

Besonders hervorzuheben ist die Community-Funktion. Ihr könnt Übungen hochladen und von Muttersprachlern korrigieren lassen. Umgekehrt könnt auch ihr anderen Lernenden mit eurer Muttersprache helfen. Dieses Feedback von echten Menschen macht das Lernen besonders wertvoll.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Das spricht für Busuu:

Einfache Bedienung: Die Oberfläche ist intuitiv und gut strukturiert.

Die Oberfläche ist intuitiv und gut strukturiert. Hohe Praxisnähe: Ihr lernt von Anfang an Sprache für den alltäglichen Gebrauch.

Wertvolles Community-Feedback: Der Austausch mit Muttersprachlern gibt euch Sicherheit.

Das sind die Schwächen:

Eingeschränkter kostenloser Zugang: Die Free-Version enthält Werbung und nur einen Teil der Funktionen.

Die Free-Version enthält Werbung und nur einen Teil der Funktionen. Begrenzte Tiefe: Für sehr fortgeschrittene Lerner könnte der Stoff irgendwann nicht mehr ausreichen.

Für sehr fortgeschrittene Lerner könnte der Stoff irgendwann nicht mehr ausreichen. Grammatik kommt manchmal zu kurz: Die Erklärungen sind manchmal nicht sehr tiefgehend.

Kosten: Lohnt sich ein Premium-Abo?

Busuu könnt ihr zunächst kostenlos nutzen. Für den vollen Umfang benötigt ihr ein Premium-Abo. Die Preise dafür beginnen ab etwa 7 Euro pro Monat, abhängig von der Laufzeit. Ein Abo lohnt sich, wenn ihr regelmäßig und ernsthaft eine Sprache lernen wollt, da es euch Zugang zu allen Lektionen und Zusatzfunktionen wie dem Vokabeltrainer gibt.

Unser Fazit

Busuu ist eine sehr gute App für alle, die eine Sprache nicht nur lernen, sondern auch anwenden möchten. Die Mischung aus durchdachten Lektionen und dem Kontakt zu einer lebendigen Gemeinschaft macht das Lernen effektiv und macht Spaß. Wenn es euch wichtig ist, von echten Menschen Rückmeldung zu bekommen und ihr bereit seid, für die Vollversion zu zahlen, ist Busuu eine ausgezeichnete Wahl.