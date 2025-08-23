Bye bye, Microsoft? Ich habe zwei kostenlose Windows-Klone installiert, damit ihr es nicht müsst

Windows ist Marktführer unter den Desktop-Betriebssystemen. Aus einem guten Grund: Gewohnheit!

Ich meine: Warum sollte ich etwas anderes nutzen, wenn ich mich dann komplett umgewöhnen muss.

Was also, wenn ihr Windows den Rücken kehren wollt, ohne euch umzugewöhnen? Dann gibt es einige Linux-Versionen in bekannter Optik. Wir haben uns zwei Windows-Klone angesehen, geprüft, wie stark sie ans Original herankommen und zeigen euch, was sie können und was nicht.

Starten wir mit einem Windows-10-Klon: Free10. Das Projekt dahinter, mit dem knackigen Namen XPQ4, ist seit 2012 aktiv und als XP-Design für Q4OS gestartet.

Das waren jetzt sehr viele Buchstaben und Zahlen, long story short: Q4OS ist ein Linux, dass vor allem für den Gebrauch auf älteren PCs und Laptops optimiert ist, mit Free10 gibts ne bekannte Optik obendrauf.

Und wenn die das nicht schon so lange und vor allem mit verschiedenen Windows-Versionen machen würden, könnte man ja vermuten, dass sie nur einen netten Brief von Microsofts Anwälten entfernt sind, das Ding einzustellen denn: WOW, das nenn ich mal ne ordentliche Kopie.

Hier mal ein kleiner Vergleich zwischen einem Laptop mit Windows 10 und Free 10.

Schon der Boot-Screen besitzt das Windows-10-Logo. Nach der Installation wird man erstmal vom alten Windows-10-Wallpaper begrüßt, Paketinstaller haben die Optik von Windows-Installern bekommen und auch das Startmenü sieht, sobald man einmal Programme angepinnt hat, bekannt aus. Auf den ersten Blick wirkt also erstmal alles soweit so bekannt.

Als Browser wird Chromium vorinstalliert, der sich genau so verhält, wie man es von einem Chrome erwartet.

Kratzt man so ein bisschen an der Oberfläche, kommt dann recht schnell die Linux-Benutzeroberfläche KDE zum Vorschein. Die Systemeinstellungen zum Beispiel sind – nennen wir es mal – naturbelassen. Oder „Dolphin“, das ist der hier eingesetzte Dateimanager, also das, was bei Windows der „Explorer“ ist. Da sieht auch noch alles nach Standard-Linux aus, auch wenn man da sagen muss, dass der Sprung an dieser Stelle allgemein nicht ganz so groß ist.

Was mich an Free10 so ein bisschen stört, ist das wirklich ausufernde Nutzen von Windows-Programm-Icons. LibreOffice hat da etwa die kompletten Microsoft-Office-Icons geerbt – was bei den Programmnamen wirklich sehr viel Sinn ergibt. Dolphin sieht jetzt aus wie der Explorer und der Konqueror-Browser wurde mit dem alten Internet-Explorer-E bedacht. Sie haben sich nicht mal für das Edge-E entschieden.

Ich meine, ich weiß warum das gemacht wird: damit auch das Ömchen, dem man Free10 installiert hat, ihr Word alleine am Icon wiedererkennt. Es ist nur halt nicht Word, sondern „LibreOffice Writer“ und bedient sich entsprechend auch anders. Also, je nach dem, wie lange man Word schon nicht mehr geupdatet hat.

Immerhin bietet XPQ4 genau dafür noch einen Style-Switcher an. Da kann man dann auf ein klassischeres Theme wechseln, ohne aber die Windows-Anleihen wie das Startmenü zu verlieren. Dafür einen Daumen nach oben.

Aber ansonsten macht sich die Basis Q4OS seinem Ruf als ein "leichtes Betriebssystem" alle Ehre: Ich hab es testweise auf einem 12 Jahre alten Laptop laufen lassen, und das lief richtig zackig.

Also, ein gemischtes Fazit zu Free10, schauen wir uns noch ne Kopie von Windows 11 an.

AnduinOS ist noch relativ neu, die erste Version wurde Ende 2024 veröffentlicht. Es befindet sich in aktiver Entwicklung, der Code ist Open Source und auf GitHub öffentlich einsehbar und hat als Zielgruppe Entwickler, die von Windows auf Linux wechseln. Spitze Zielgruppe hin oder her: Installieren darf es sich trotzdem jeder!

Und es orientiert sich im Gegensatz zu Free10 eher lose an der Vorlage von Microsoft. Soll heißen: Es sieht minimal anders aus, hat aber genügend Anknüpfungspunkte, um als Windows-11-Lookalike erkannt zu werden.

Wallpaper, Startmenü: alles etwas anders, aber ähnlich. Unten links statt den News von MSN ein einfaches Wetter-Widget. Reicht ja auch. Als Standardbrowser ist hier der Firefox installiert, der sich natürlich genau so verhält, wie man es von Firefox erwartet.

Die Ähnlichkeiten zu Windows hören aber auch bei AnduinOS schnell wieder auf. Öffnet man die Einstellungen, scheint auch hier die Basis, in dem Fall Ubuntu durch.

Aber ansonsten: Ein grundsolides Linux, das in etwa so aussieht wie Windows.

Anduin besitzt allerdings einen Haken: Den Entwickler. Denn das Projekt hat aktuell nur einen Haupt-„Maintainer“. Und der wurde letztens auch noch von seinem Entwicklungs-Job gefeuert und ist seitdem auf Donations angewiesen. Er war übrigens bei Microsoft.

Das könnte ein Dealbreaker sein, schließlich wissen wir nicht, ob der vielleicht nicht irgendwann einfach keine Lust mehr auf das Projekt hat. Das passiert bei Open Source Projekten mit kleineren Teams leider häufiger.

Ob Anduin oder Free10: Eines haben beide Versionen gemeinsam, einfach wie unter Windows ein beliebiges Windows-Programm aus dem Netz herunterladen und installieren geht nicht. Also, nicht wenn ihr nicht noch mit Wine herumhantieren wollt. Und: wer will das schon?

Ausgewählte Linux-Programme findet ihr dafür in beiden Fällen in einer vorinstallierten Software-App, die ähnlich wie der Microsoft Store, kuratierte Programme zur Installation anzeigt.

Stellt sich natürlich die ketzerische Frage: Reichen für die meisten Personen die vorinstallierten Programme nicht aus? Schließlich kann man heutzutage vieles im Browser erledigen.

Ach ja und Spielen mit Steam funktioniert, auch wenn ich bei beiden Varianten erst noch eine ältere Proton-Variante auswählen musste. Und Q4OS wird da seinem Ruf gerecht: Unter Volllast lief das System etwas flüssiger.

Und auch bei der Hardware muss man wegen fehlender Linux-Treiber etwas aufpassen. Nvidia wird erst jetzt mit der Idee warm, Grafikkartentreiber für Linux zu veröffentlichen und auch so manches Audio-Interface oder manche Capture-Karte werden nicht funktionieren. Das dürfte aber auch nur einen kleinen Bruchteil der Nutzer betreffen.

Ein Fazit zu ziehen fällt mir ehrlich gesagt etwas schwer. Denn wenn ihr von Windows weg wollt, dann würde ich euch persönlich nicht raten, auf einen reinen Windows-Klon zu setzen.

Linux und Windows besitzen andere Programme, die jeweils etwas anders ticken, da sollte man sich meiner Meinung nach einfach dran gewöhnen, wenn man umsteigen will. Von der Bedienung her ist aber auch ein Linux vielleicht sogar näher an Windows dran, als die meisten vermuten.

In meinem Video zum Windows-10-Support-Ende habe ich bereits Linux Mint angesprochen. Ich finde, das ist noch immer die beste Linux-Distribution für Einsteiger, denn sie ist, auch wenn sie etwas anders aussieht, nah genug an der Bedienung von einem regulären Windows dran.

Oder man folgt dem Vorbild von Anduin und legt selber einfach ein bisschen Hand an: Im GitHub-Projekt ist öffentlich einsehbar, welche Erweiterungen verwendet werden, um ein Ubuntu mit Windows-Feeling zu bauen.

Also: Windows-Klon oder lieber nicht? Schreibt eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare, auch wenn ihr weitere Linux-Empfehlungen habt, die sich Windows-Aussteiger mal ansehen sollten.