Camper mieten beim ADAC: sicher, flexibel, weltweit

Ein Wohnmobil beim ADAC zu mieten, bietet viele Vorteile. Alle Infos zu Buchung, Frühbucherangeboten, Versicherungen und weltweiten Standorten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mobil unterwegs: große Auswahl und weltweite Verfügbarkeit beim ADAC

Der ADAC vermittelt Camper und Wohnmobile in vielen Ländern weltweit – von Europa bis Australien – und greift dabei in Echtzeit auf das Angebot zahlreicher Vermietpartner zu. Zur Auswahl stehen kompakte Campervans, geräumige teilintegrierte Modelle und komfortable Reisefahrzeuge.

Anzeige

Vorteile für Frühbucher: mehr Auswahl und günstigere Preise beim ADAC

Eine frühzeitige Buchung lohnt sich gleich doppelt: Zum einen profitieren Frühbucher beim ADAC von Preisnachlässen, die speziell für langfristige Planungen angeboten werden. Zum anderen ist die Fahrzeugauswahl deutlich größer – vom kompakten Campervan bis zum vollausgestatteten Reisemobil.

Besonders gefragt sind bereits jetzt Zeiträume für die Hauptsaison nächstes Jahr, in denen beliebte Fahrzeugtypen und Reiseziele oft schnell ausgebucht sind.

Wer dagegen erst kurz vor Reisebeginn bucht, muss häufig Abstriche bei Modell und Ausstattung machen oder auf teurere Fahrzeuge ausweichen. Kurzfristige Anmietungen können deutlich höhere Kosten verursachen.

ADAC-Mitgliedschaft: Preisvorteile für Mitglieder

ADAC-Mitglieder profitieren bei der Campermiete von weltweiten Preisnachlässen und einem Null-Selbstbehalt bei der Versicherung. Die Buchung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Partner GoTravelhome und bietet zusätzliche Sicherheit.

Welche Gegenstände sind beim Camping besonders praktisch? Mehr dazu im Video:

Anzeige

Urlaub im Camper leicht gemacht: schnell und sicher buchen

Der Buchungsprozess läuft meist in drei einfachen Schritten ab: Destination und Reisedatum eingeben, passendes Fahrzeug wählen, buchen, fertig. In der Regel erfahrt ihr die Verfügbarkeit sofort.

Wer sich beraten lassen möchte, findet Hilfe im Online-Portal oder direkt im ADAC-Reisebüro. So seid ihr stets bestens informiert, egal ob persönlich, telefonisch oder digital.

Mit dem Wohnmobil unterwegs: Tipps für die Camper-Miete im Ausland

Eine Camperreise im Ausland verspricht Freiheit und Abenteuer – erfordert aber eine gute Vorbereitung. Diese Tipps helfen, damit ihr gut in euer kleines Abenteuer startet:

Mietbedingungen prüfen: Mindestalter, Führerscheinanforderungen, Kaution und Zahlungsmöglichkeiten vorab in den Bedingungen des Vermieters checken

Mindestalter, Führerscheinanforderungen, Kaution und Zahlungsmöglichkeiten vorab in den Bedingungen des Vermieters checken Versicherungsschutz klären: Vollkasko ohne Selbstbeteiligung oder Erstattung des Selbstbehalts wählen, um im Schadensfall abgesichert zu sein

Vollkasko ohne Selbstbeteiligung oder Erstattung des Selbstbehalts wählen, um im Schadensfall abgesichert zu sein Fahrzeuggröße bedenken: Maße und Ausstattung vorab prüfen. Das ist wichtig für Fahrkomfort, Manövrierbarkeit und Parkmöglichkeiten.

Maße und Ausstattung vorab prüfen. Das ist wichtig für Fahrkomfort, Manövrierbarkeit und Parkmöglichkeiten. Verkehrsregeln kennen: Länderspezifische Vorschriften zu Geschwindigkeit, Beschilderung und Übernachtung im Wohnmobil beachten

Länderspezifische Vorschriften zu Geschwindigkeit, Beschilderung und Übernachtung im Wohnmobil beachten Campingplätze reservieren: Wildcamping ist in vielen Ländern verboten oder eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, Stellplätze in touristischen Regionen frühzeitig zu sichern.

Anzeige

So wird dank der richtigen Planung die Camperreise im Ausland zu einer reibungslosen und unvergesslichen Erfahrung.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.