Camper mieten in der Nähe: So findet ihr die besten Angebote

Ihr träumt vom Vanlife? Die Suche nach einem Camper zur Miete kann knifflig sein. Wir zeigen euch, wie ihr Anbieter findet und welche Portale helfen.

Camper-Suche: Versteckte Angebote in der Umgebung finden

Der Sommer steht vor der Tür, die Reiselust steigt – nur der passende Camper fehlt. Wer online sucht, stößt oft nur auf die üblichen großen Vermieter. Auch Google Maps liefert oft keine guten Ergebnisse.

Abseits der bekannten Portale gibt es zahlreiche private Angebote und spezialisierte Plattformen, die sich lohnen. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch die besten Fahrzeuge in eurer Umgebung sichert.

Vergleichsplattformen mit Standortsuche: Direkt den passenden Abholort finden

Portale wie CamperDays oder Campstar machen die Suche nach dem richtigen Fahrzeug besonders bequem. Auch über den ADAC könnt ihr ein temporäres Zuhause auf Rädern mieten. Bei allen Anbietern könnt ihr gezielt nach Abholorten in eurer Nähe filtern und erhaltet sofort eine Übersicht zu Preisen, Fahrzeugtypen und Verfügbarkeiten.

Das spart Zeit, da ihr nicht jede Vermietung einzeln abfragen müsst, und erleichtert den direkten Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern. Sowohl CamperDays als auch Campstar arbeiten ausschließlich mit gewerblichen Vermietpartnern zusammen.

Wohnmobil mieten: individuelle Camper direkt von privaten Vermietern

Plattformen wie PaulCamper und Yescapa setzen dagegen auf das Peer-to-Peer-Prinzip: Hier vermieten Privatpersonen ihre eigenen Wohnmobile oder Campervans direkt an Reisende. Das Angebot ist oft vielfältiger als bei klassischen Vermietfirmen – vom liebevoll ausgebauten Selbstausbau-Bus bis hin zum vollausgestatteten Familien-Wohnmobil.

Viele Fahrzeuge haben eine persönliche Note, sei es durch besondere Deko, zusätzliche Campingausstattung oder praktische Extras, die man bei standardisierten Modellen selten findet.

Durch die regionale Suche könnt ihr gezielt nach Fahrzeugen in eurer Nähe filtern, was lange Anfahrtswege zur Abholung erspart. Beide Portale bieten zudem abgesicherte Mietverträge und Versicherungen, sodass auch bei privaten Vermietungen ein gewisser Schutz gegeben ist.

Privat oder gewerblich Camper mieten: Was passt besser zu euch?

Die Wahl zwischen einem privaten oder gewerblichen Camperanbieter hängt stark davon ab, welche Ansprüche, Reisepläne und Budgets ihr habt. Damit ihr die für euch passende Option findet, zeigen wir euch hier die wichtigsten Unterschiede im Überblick.

Gewerbliche Vermietung

Fahrzeugzustand & Wartung : Meist neuere Modelle mit regelmäßiger Inspektion und professioneller Reinigung

: Meist neuere Modelle mit regelmäßiger Inspektion und professioneller Reinigung Ausstattung : Standardisierte Einrichtung, oft ohne persönliche Extras

: Standardisierte Einrichtung, oft ohne persönliche Extras Versicherung & Service : Klare Vertragsbedingungen, 24/7-Pannenhilfe, festgelegte Kilometerpakete

: Klare Vertragsbedingungen, 24/7-Pannenhilfe, festgelegte Kilometerpakete Verfügbarkeit : Größere Flotten, besonders praktisch in der Hochsaison

: Größere Flotten, besonders praktisch in der Hochsaison Preis: Meist höher als bei Privatvermietungen, besonders bei kurzfristigen Buchungen

Private Vermietung

Fahrzeugcharme : Individuell gestaltete Camper, oft mit persönlicher Note und besonderen Extras

: Individuell gestaltete Camper, oft mit persönlicher Note und besonderen Extras Flexibilität : Häufig kulantere Absprachen zu Ausstattung, Übergabezeiten oder Zusatzwünschen

: Häufig kulantere Absprachen zu Ausstattung, Übergabezeiten oder Zusatzwünschen Preisgestaltung : Teilweise günstiger, besonders bei älteren Fahrzeugen oder Nebensaison-Buchungen

: Teilweise günstiger, besonders bei älteren Fahrzeugen oder Nebensaison-Buchungen Versicherung : Über Plattformen wie PaulCamper oder Yescapa integriert, aber mitunter weniger umfangreich als bei Profis

: Über Plattformen wie PaulCamper oder Yescapa integriert, aber mitunter weniger umfangreich als bei Profis Verfügbarkeit: Abhängig von privaten Terminen, in Ferienzeiten oft schnell ausgebucht

Spartipps: So findet ihr einen günstigen Anbieter für euren Camperurlaub

Die Nachfrage nach Miet-Campern bleibt auch Jahre nach dem Pandemie-Boom auf einem hohen Niveau – besonders in Ferienzeiten und zu beliebten Reisezeiten.

Wer früh sucht, hat nicht nur die größte Auswahl an Fahrzeugen, sondern oft auch Zugriff auf die günstigsten Tarife. Frühbucherrabatte sind bei vielen Vermietern üblich. Kurzfristige Buchungen dagegen treiben die Preise oft deutlich nach oben – in der Hochsaison sind Tagespreise von bis zu 300 Euro keine Seltenheit.

Wer sparen will, sollte neben der rechtzeitigen Buchung auch auf Nebensaison-Reisen setzen, denn außerhalb der Hauptferien sinken die Preise oft deutlich.

Flexibilität beim Abhol- und Rückgabeort kann sich ebenfalls lohnen: Manche Vermieter geben Rabatte, wenn ihr das Fahrzeug an einer anderen Station abgebt oder es in eine Richtung überführt. Auch bei langen Mietzeiträumen gibt es oft satte Rabatte.