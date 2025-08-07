Camping mit Ikea: 12 geniale Produkte und Gadgets für euren Urlaub

Die Campingsaison ist in vollem Gange und mit Ikea lässt sich der Urlaub clever und komfortabel gestalten. Das schwedische Möbelhaus bietet praktische, preiswerte und multifunktionale Produkte. Aufbewahrungsboxen sorgen für Ordnung im Zelt oder Wohnmobil, Klapphocker sind perfekt für unterwegs und kompakte Solarlampen schaffen stimmungsvolle Beleuchtung.
In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 12 Produkte von Ikea vor, die euer nächstes Camping-Abenteuer zum Kinderspiel machen.
#1 NÄMMARÖ Hocker
#2 ASKHOLMEN Klapptisch
Wer sagt, dass ihr beim Camping auf Komfort verzichten müsst? Mit dem Klapptisch ASKHOLMEN könnt ihr draußen entspannt den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang bei einem Getränk eurer Wahl genießen.
#3 SOLVINDEN Tischleuchte
Nach Sonnenuntergang müsst ihr bei eurem Camping-Abenteuer nicht auf Licht verzichten, denn die SOLVINDEN Tischleuchte spendet drinnen im Zelt ebenso wie draußen eine gemütliche Atmosphäre.
#4 KALAS Teller
Eine nachhaltige Alternative zu Papptellern sind die KALAS Teller. Sie sind platzsparend, leicht stapelbar und können wiederverwendet werden. Die KALAS-Serie bietet zudem das passende Besteck- und Becherset an.
#5 TILLREDA tragbares Induktionskochfeld
Das tragbare Kochfeld eignet sich nicht nur für kleine Küchen, in denen zusätzliche Kochstellen gebraucht werden, sondern auch ideal fürs Camping im Wohnmobil. Es ist leicht zu transportieren und kann bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden, was es perfekt für flexibles Kochen unterwegs macht.
#6 BEHÖVD Isolierkanne
Beim Camping müsst ihr auf Heißgetränke wie Kaffee oder Tee nicht verzichten. Die BEHÖVD Isolierkanne hält eure Getränke je nach Bedarf warm oder kalt und eignet sich perfekt, wenn ihr statt im Wohnmobil lieber einen Tag am Strand verbringt.
#7 GLADELIG Kaffeefilter
Eure Kaffeemaschine könnt ihr beim Camping meist nicht mitnehmen. Wenn ihr jedoch nicht auf euren Filterkaffee verzichten möchtet, bietet GLADELIG die passende Lösung für unterwegs, um euch jederzeit eine aromatische Tasse Kaffee zuzubereiten.
#8 GRILLTIDER Becher
Die GRILLTIDER-Serie eignet sich perfekt fürs Campen, da sie praktisches und robustes Zubehör zum Servieren enthält. Von stabilen Serviertabletts bis hin zu funktionalem Geschirr wie Becher ist alles dabei, was ihr braucht, um eure Mahlzeiten unterwegs zu genießen.
#9 JÄLL Wäschetrockner
Beim Camping kommt ihr früher oder später nicht darum herum, eure Wäsche zu waschen. Aber wohin mit der nassen Kleidung? Der handliche JÄLL Wäschetrockner bietet dafür die perfekte Lösung.
#10 TORKIS Wäschekorb
Der flexible TORKIS Wäschekorb eignet sich perfekt fürs Camping, da er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden kann. Dank seines robusten Kunststoffmaterials und den zwei stabilen Griffen ist er langlebig und leicht zu tragen – ideal, um Wäsche aufzubewahren oder andere Dinge zu transportieren.
#11 VAPPEBY Leuchte mit Bluetooth-Lautsprecher
Für beste Unterhaltung beim Campen ist ebenfalls gesorgt. Ikea bietet mit VAPPEBY eine praktische All-in-One-Lösung: Die Leuchte ist mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet.
#12 TRÖSKNING Tonne
Die TRÖSKNING Tonnen sparen Platz und machen die Abfalltrennung einfach. Ob frei stehend oder gestapelt, sie bieten praktische Möglichkeiten für trockene Abfälle und eignen sich zur Aufbewahrung. Sie sind ideal fürs Camping mit dem Wohnmobil.