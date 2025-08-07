Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  3. Camping mit Ikea: 12 geniale Produkte und Gadgets für euren Urlaub

Camping mit Ikea: 12 geniale Produkte und Gadgets für euren Urlaub

Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
IKEA-Schild
Mit diesen Ikea-Produkten steht dem nächsten Camping-Abenteuer nichts mehr im Weg.
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Die Campingsaison ist in vollem Gange und mit Ikea lässt sich der Urlaub clever und komfortabel gestalten. Das schwedische Möbelhaus bietet praktische, preiswerte und multifunktionale Produkte. Aufbewahrungsboxen sorgen für Ordnung im Zelt oder Wohnmobil, Klapphocker sind perfekt für unterwegs und kompakte Solarlampen schaffen stimmungsvolle Beleuchtung.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 12 Produkte von Ikea vor, die euer nächstes Camping-Abenteuer zum Kinderspiel machen.

#1 NÄMMARÖ Hocker

NÄMMARÖ Hocker/außen
Ikea | NÄMMARÖ Hocker/außen24,99 €
Mit NÄMMARÖ hat Ikea eine Möbelserie speziell für den Outdoorbereich entwickelt. Dazu gehört auch ein handlicher Hocker, den ihr überall mitnehmen könnt. Er lässt sich zusammenklappen, wiegt fast nichts und ist damit ideal fürs Camping geeignet.

#2 ASKHOLMEN Klapptisch

ASKHOLMEN Tisch/außen
Ikea | ASKHOLMEN Tisch/außen39,99 €
Wer sagt, dass ihr beim Camping auf Komfort verzichten müsst? Mit dem Klapptisch ASKHOLMEN könnt ihr draußen entspannt den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang bei einem Getränk eurer Wahl genießen.

#3 SOLVINDEN Tischleuchte

SOLVINDEN Tischleuchte - solarbetrieben
Ikea | SOLVINDEN Tischleuchte - solarbetrieben12,99 €
Nach Sonnenuntergang müsst ihr bei eurem Camping-Abenteuer nicht auf Licht verzichten, denn die SOLVINDEN Tischleuchte spendet drinnen im Zelt ebenso wie draußen eine gemütliche Atmosphäre.

#4 KALAS Teller

KALAS Teller - versch. Farben
Ikea | KALAS Teller - versch. Farben3,00 €
Eine nachhaltige Alternative zu Papptellern sind die KALAS Teller. Sie sind platzsparend, leicht stapelbar und können wiederverwendet werden. Die KALAS-Serie bietet zudem das passende Besteck- und Becherset an.

#5 TILLREDA tragbares Induktionskochfeld

TILLREDA Induktionskochfeld, tragbar
Ikea | TILLREDA Induktionskochfeld, tragbar39,00 €
Das tragbare Kochfeld eignet sich nicht nur für kleine Küchen, in denen zusätzliche Kochstellen gebraucht werden, sondern auch ideal fürs Camping im Wohnmobil. Es ist leicht zu transportieren und kann bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden, was es perfekt für flexibles Kochen unterwegs macht.

#6 BEHÖVD Isolierkanne

BEHÖVD Isolierkanne
Ikea | BEHÖVD Isolierkanne5,00 €
Beim Camping müsst ihr auf Heißgetränke wie Kaffee oder Tee nicht verzichten. Die BEHÖVD Isolierkanne hält eure Getränke je nach Bedarf warm oder kalt und eignet sich perfekt, wenn ihr statt im Wohnmobil lieber einen Tag am Strand verbringt.

#7 GLADELIG Kaffeefilter

GLADELIG Kaffeefilter - Keramik/blau
Ikea | GLADELIG Kaffeefilter - Keramik/blau5,99 €
Eure Kaffeemaschine könnt ihr beim Camping meist nicht mitnehmen. Wenn ihr jedoch nicht auf euren Filterkaffee verzichten möchtet, bietet GLADELIG die passende Lösung für unterwegs, um euch jederzeit eine aromatische Tasse Kaffee zuzubereiten.

#8 GRILLTIDER Becher

GRILLTIDER Becher
Ikea | GRILLTIDER Becher4,99 €
Die GRILLTIDER-Serie eignet sich perfekt fürs Campen, da sie praktisches und robustes Zubehör zum Servieren enthält. Von stabilen Serviertabletts bis hin zu funktionalem Geschirr wie Becher ist alles dabei, was ihr braucht, um eure Mahlzeiten unterwegs zu genießen.

#9 JÄLL Wäschetrockner

JÄLL Wäschetrockner
Ikea | JÄLL Wäschetrockner9,00 €
Beim Camping kommt ihr früher oder später nicht darum herum, eure Wäsche zu waschen. Aber wohin mit der nassen Kleidung? Der handliche JÄLL Wäschetrockner bietet dafür die perfekte Lösung.

#10 TORKIS Wäschekorb

TORKIS Wäschekorb biegsam
Ikea | TORKIS Wäschekorb biegsam7,99 €
Der flexible TORKIS Wäschekorb eignet sich perfekt fürs Camping, da er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden kann. Dank seines robusten Kunststoffmaterials und den zwei stabilen Griffen ist er langlebig und leicht zu tragen – ideal, um Wäsche aufzubewahren oder andere Dinge zu transportieren.

#11 VAPPEBY Leuchte mit Bluetooth-Lautsprecher

VAPPEBY Leuchte / Bluetooth-Lautsprecher
Ikea | VAPPEBY Leuchte / Bluetooth-Lautsprecher59,99 €
Für beste Unterhaltung beim Campen ist ebenfalls gesorgt. Ikea bietet mit VAPPEBY eine praktische All-in-One-Lösung: Die Leuchte ist mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet.

#12 TRÖSKNING Tonne

TRÖSKNING Tonne mit Deckel
Ikea | TRÖSKNING Tonne mit Deckel7,99 €
Die TRÖSKNING Tonnen sparen Platz und machen die Abfalltrennung einfach. Ob frei stehend oder gestapelt, sie bieten praktische Möglichkeiten für trockene Abfälle und eignen sich zur Aufbewahrung. Sie sind ideal fürs Camping mit dem Wohnmobil.

