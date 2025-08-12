Canva KI: Die Funktionen des Grafikprogramms im Überblick

Canva ist als webbasierte Grafikdesigner-Plattform vielen ein Begriff. Während ihr lange mit Vorlagen arbeiten konntet, bietet euch Canva KI nun sogar die Möglichkeit, eigene Ideen zu visualisieren.

Was bietet Canva KI?

Canva KI ist die Verbindung zwischen Grafikdesign und künstlicher Intelligenz. Wenn ihr Canva bereits kennt, dürfte euch der Einstieg denkbar einfach fallen, aber auch für absolute Newcomer ist das Tool selbsterklärend.

Ihr startet auf der Website von Canva und gebt euren Prompt ein, um ein Bild zu generieren. Hier dürft ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und erst einmal die KI testen.

Canva fordert euch dann zu einer schnellen Anmeldung auf. Ihr könnt einfach eure E-Mail-Adresse nutzen, um den kostenlosen Zugang zu aktivieren. Sobald ihr eure Daten bestätigt habt, wird euer Wunschbild im Canva Editor geöffnet.

So funktioniert Magic Design von Canva KI

Ihr könnt Canva KI auf zwei Arten nutzen. Magic Design ist die richtige Option, wenn ihr ein Video, einen Beitrag für Social-Media oder eine Präsentation erstellen wollt.

Um Magic Design zu nutzen, gebt ihr in der Suchleiste euer primäres Ziel ein. Das kann beispielsweise ein einfacher Prompt wie zum Beispiel „Logo für ein modernes Startup“ sein. Nun füttert ihr die KI mit Medien. Ladet Bilder hoch, die euer persönliches Design inspirieren sollen.

Jetzt lasst ihr euch von Canva Magic Design die Ergebnisse anzeigen. Ihr habt acht verschiedene Vorlagen zur Auswahl. Klickt ihr nun auf „Brand-Hub“, wird der Stil eurer Marke übernommen.

Gut zu wissen: Nutzt ihr ein kostenloses Canva-Konto, habt ihr zehn Design-Anwendungen frei zur Verfügung. Wollt ihr die Funktion öfter einsetzen, müsst ihr euch ein kostenpflichtiges Abo zulegen.

Mit Magic Media von Canva KI ein Bild erstellen

Magic Media ist ein klassischer KI-Bildgenerator, dessen Output ihr personalisieren könnt. Ihr öffnet dafür in eurer Canva-Software den Editor und wählt hier „Apps“ aus. Jetzt sucht ihr nach dem AI-Bildgenerator und wählt dann die Option „Eigene Erstellen“ aus.

Für ein optimales Ergebnis gebt ihr nun stichwortartig und genau ein, was ihr sehen wollt. Ihr könnt das gewünschte Format, den Stil und das Seitenverhältnis auswählen.

Canva generiert euch im Anschluss verschiedene Bildvorschläge, aus denen ihr euch euer Wunschdesign aussuchen könnt. Ihr habt im Editor weiter die Möglichkeit, das Bild wie gewohnt zu bearbeiten.

Tipp: Gefällt euch kein Entwurf, wählt einfach „erneut generieren“ und lasst euch weitere Vorschläge anzeigen.

Canva KI kann mehr: die Funktionen im Überblick

Bislang kennt ihr Canva nur als Bildgenerator, jetzt kommt mit der KI-Funktion eine Menge hinzu:

Magic Write: Canvas Antwort auf generative KI, genutzt zur Texterstellung.

Canvas Antwort auf generative KI, genutzt zur Texterstellung. Magic Edit: Für den Austausch und das Hinzufügen von Elementen in Fotografien und Bildern.

Für den Austausch und das Hinzufügen von Elementen in Fotografien und Bildern. Beat Sync: Geeignet, wenn ihr Musik mit Videoschnitten synchronisieren wollt.

Geeignet, wenn ihr Musik mit Videoschnitten synchronisieren wollt. Magic Eraser: Geeignet, um lästige Elemente aus Fotos zu entfernen.

Bei all euren Canva-Projekten ist es wichtig, korrekt zu prompten. Canva KI ist nur in der Lage, euren Input in Output zu verwandeln. Äußert euch klar, präzise, gebt Kontext und prüft eure Ergebnisse. So gelingt es euch, optimale Bilder zu generieren, die zu euch passen.