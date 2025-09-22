Canva: So gelingt euch der Login zur Visual Suite

Wollt ihr euch mit Canva kreativ ausleben, müsst ihr euch zunächst registrieren und einloggen. Dafür gibt es verschiedene Wege. Wir erklären, wie es geht.

So klappt der Login bei Canva

Wollt ihr eine Präsentation, Einladungen oder euren Lebenslauf gestalten, könnt ihr das Online-Tool Canva nutzen. Dafür müsst ihr euch bei Canva registriert und angemeldet haben. Um euch bei Canva einzuloggen, habt ihr eine recht große Auswahl. Ihr könnt folgende Kanäle und Wege für den Login nutzen:

E-Mail-Adresse

euer Google-Konto

euren Facebook-Account

eure Apple-ID

oder klassisch die Handynummer

Sucht also eine dieser Anmeldemöglichkeiten aus, mit der ihr euch dann jedes Mal zu eurem Account gelangt. Anschließend loggt ihr euch wie folgt ein:

Öffnet die Website canva.com oder die Canva-App auf eurem mobilen Gerät.

Klickt oben rechts auf Anmelden .

. Wählt eure bevorzugte Login-Methode : E-Mail, Google, Facebook, Apple oder Handynummer.

: E-Mail, Google, Facebook, Apple oder Handynummer. Gebt eure Zugangsdaten ein und bestätigt den Login.

ein und bestätigt den Login. Falls ihr euch mit E-Mail anmeldet, müsst ihr eventuell einen Bestätigungscode eingeben, den ihr per E-Mail erhaltet.

eingeben, den ihr per E-Mail erhaltet. Nach erfolgreichem Login gelangt ihr direkt zu euren Designs und könnt sofort loslegen.

Übrigens hat vor allem der Login per Google- oder Facebook-Account einen Vorteil: Ihr könnt euch mit nur einem Klick über den angegebenen Button einloggen, ohne ein separates Passwort für Canva anlegen und euch merken zu müssen.

Login-Probleme? Das könnt ihr tun

Manchmal klappt der Login nicht auf Anhieb. Oft liegt das an Fehlern in der eingegebenen E-Mail-Adresse oder an einem falschen Passwort. Seid ihr sicher, dass beides korrekt ist und ihr nicht mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert seid, könnt ihr folgendes ausprobieren:

Passwort erneuern: Seid ihr euch nicht mehr sicher, ob ihr das richtige Passwort im Kopf habt, könnt ihr es über die Funktion „Passwort vergessen?“ ganz einfach zurücksetzen. Canva sendet euch dazu eine E-Mail mit weiteren Anweisungen.

Seid ihr euch nicht mehr sicher, ob ihr das richtige Passwort im Kopf habt, könnt ihr es über die Funktion „Passwort vergessen?“ ganz einfach zurücksetzen. Canva sendet euch dazu eine E-Mail mit weiteren Anweisungen. Aktualisiert den Browser: Canva funktioniert am besten mit einem modernen Browser. Aktualisiert gegebenenfalls euren Browser auf die neueste Version.

Canva funktioniert am besten mit einem modernen Browser. Aktualisiert gegebenenfalls euren Browser auf die neueste Version. Anderes Gerät probieren: Klappt der Login nicht über den gewählten Browser oder über den Laptop, dann probiert beispielsweise einen anderen Browser aus oder versucht, euch über die App oder ein anderes Gerät einzuwählen.

Wenn nichts funktioniert, könnt ihr euch mit dem Support von Canva in Verbindung setzen.

Diese Funktionen erwarten euch nach dem Login

Canva ist keineswegs nur ein Online-Tool für Profi-Designer. Auch wenn ihr privat Einladungen oder spaßige Sticker gestalten wollt, könnt ihr Canva ausprobieren. Hier nur einige Beispiele für spannende Funktionen:

Canva bietet euch jede Menge Vorlagen : Ihr könnt aus tausenden professionell gestalteten Templates wählen, die für verschiedene Zwecke geeignet sind. Alle Vorlagen lassen sich individuell anpassen.

: Ihr könnt aus tausenden professionell gestalteten Templates wählen, die für verschiedene Zwecke geeignet sind. Alle Vorlagen lassen sich individuell anpassen. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche könnt ihr Texte, Bilder, Grafiken und Videos per Drag-and-Drop-Editor platzieren und bearbeiten, und das ohne Design-Vorkenntnisse.

platzieren und bearbeiten, und das ohne Design-Vorkenntnisse. Canva bietet eine umfangreiche Bibliothek mit kostenlosen und kostenpflichtigen Bildern, Icons, Illustrationen und Videos, die ihr direkt in eure Designs einfügen könnt.

mit kostenlosen und kostenpflichtigen Bildern, Icons, Illustrationen und Videos, die ihr direkt in eure Designs einfügen könnt. Ihr könnt natürlich auch Bilder und Videos bearbeiten : Das beinhaltet Fotos optimieren, Hintergründe entfernen, Videos schneiden, animieren oder mit Effekten versehen. Besonders praktisch sind Funktionen wie der Hintergrundentferner oder der Video Background Remover.

: Das beinhaltet Fotos optimieren, Hintergründe entfernen, Videos schneiden, animieren oder mit Effekten versehen. Besonders praktisch sind Funktionen wie der Hintergrundentferner oder der Video Background Remover. Ihr könnt natürlich auch Drittanbieter-Tools integrieren . Das heißt, dass ihr externe Apps wie Google Docs, Tabellen oder Präsentationen direkt in Canva einbinden könnt.

. Das heißt, dass ihr externe Apps wie Google Docs, Tabellen oder Präsentationen direkt in Canva einbinden könnt. Wollt ihr als Team ein Projekt in Canva umsetzen? Dann nutzt die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Design arbeiten können und die Änderungen der anderen sofort sehen.

Die kreativen Designs, die ihr in Canva erstellt, könnt ihr aber auch beispielsweise auf Social Media, für Präsentationen im Büro oder Marketingprojekte verwenden.

Viele dieser Funktionen könnt ihr übrigens schon mit einem kostenlosen Canva-Account nutzen. Den Hintergrundentferner für Fotos und vieles mehr gibt es aber erst mit einem monatlichen kostenpflichtigen Abo. Aktuell zahlt ihr dafür knapp 110 Euro im Jahr.