CapCut Abo kündigen: So geht ihr vor

Mit der Pro-Version von CapCut könnt ihr viele Funktionen nutzen. Wollt ihr kündigen, haben wir die passende Anleitung für euch.

Wie funktioniert die CapCut-Kündigung?

Mit CapCut könnt ihr kreative Videos gestalten und sie mit Freunden oder in sozialen Netzwerken teilen. Wenn ihr die Pro-Version abonniert habt und kündigen wollt, müsst ihr je nach Abo-Art unterschiedlich vorgehen. Wir erklären euch für alle Situationen die richtigen Schritte.

CapCut über Apple kündigen

Habt ihr euer Abo über den Appstore von Apple abgeschlossen, müsst ihr dort kündigen.

So geht ihr vor:

Öffnet eure Einstellungs-App auf dem Gerät.

Tippt nun euren Namen im Menü an, der euch zur Apple-ID führt.

Navigiert zu den „Abonnements“ und scrollt zu CapCut.

Jetzt könnt ihr den angezeigten Anweisungen folgen und kündigt euer Abo. Obwohl ihr in der Regel eine Bestätigung per E-Mail bekommt, solltet ihr einen Screenshot von der Bestätigung machen.

CapCut über Google Play kündigen

Auch über Google Play könnt ihr die Pro-Version von CapCut abonnieren und wieder kündigen.

So geht ihr vor:

Öffnet den Google Play Store auf eurem Handy

Klickt die drei Punkte oder Striche im Menü an.

Navigiert zu den Abonnements.

Sucht in der Liste das CapCut-Abo und klickt auf „Kündigen“.

Auch hier empfehlen wir euch, einen Screenshot der Kündigungsbestätigung zu machen. So wisst ihr selbst, wann ihr euer Abo beendet habt.

CapCut über den Desktop kündigen

Nutzt ihr die Desktop-Version, müsst ihr euch auf der Website in euren Account einloggen und dort kündigen.

So geht ihr vor:

Wählt die Kontoeinstellungen eures Accounts aus.

Klickt dort auf die Abo-Verwaltung.

Sucht nach der Option „Kündigung“

Ab dem Moment werden euch alle erforderlichen Schritte am PC angezeigt und ihr könnt die Kündigung Schritt für Schritt vornehmen.

Probleme bei der Kündigung von CapCut

Manchmal funktioniert die Kündigung nicht beim ersten Versuch. Um ungewollte Abbuchungen zu verhindern, solltet ihr den Vorgang erst nach einer korrekten Kündigungsbestätigung abschließen. Ihr bekommt sie per E-Mail, manchmal landet sie im Spam-Ordner.

Habt ihr keine Bestätigung erhalten, schaut euch euren Abo-Status noch einmal an. Die vergessene Eingabe des Passworts oder der endgültige Klick auf den „Kündigungs-Button“ geraten schnell in Vergessenheit.

Gut zu wissen: Habt ihr nicht rechtzeitig gekündigt, läuft euer Abo noch für eine Abrechnungsperiode weiter. Wenn ihr CapCut ohnehin nur ausprobieren wollt, kündigt am besten direkt nach der Buchung. Ihr könnt bis zum Ablauf des gebuchten Zeitraums auf alle Pro-Funktionen zugreifen.

Gibt es einen CapCut Support?

Normalerweise empfehlen wir euch, bei Problemen den Support von Apps oder Websites zu kontaktieren. Bei CapCut scheint das nicht so einfach zu sein, wie schon ein Reddit-Post von 2025 belegt.

Dort wird eine E-Mail-Adresse angegeben (capcut.support@bytedance.com). Ihr findet diese Adresse auch als Angabe im Apple App-Store.

Hier seht ihr die E-Mail zur Kontaktaufnahme (© Screenshot Apple App-Store )

Klickt ihr dort allerdings auf den Reiter „Support“, landet ihr auf der Startseite des Video-Editors. Eine wirkliche Kontaktmöglichkeit scheint es daher nicht zu geben. Um bei der Kündigung auf Nummer sicher zu gehen, wartet daher immer auf die Bestätigung und speichert euch diese als E-Mail oder Screenshot ab.

Tipp: Viele Funktionen von CapCut sind kostenlos nutzbar. Überprüft vor dem Abonnieren, ob ihr überhaupt ein Abo benötigt. Ihr könnt eine siebentägige Testversion nutzen, um reinzuschnuppern. Vergesst die Kündigung nicht, denn sonst verwandelt sich euer Abo automatisch.