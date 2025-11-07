CapCut kostenlos nutzen: Das sind die Möglichkeiten, Grenzen und Alternativen

Der Video-Editor CapCut bietet euch kostenlose Basisfunktionen. Für die wirklich spannenden Möglichkeiten müsst ihr allerdings bezahlen. Was das kostet und welche Alternativen es gibt, verraten wir euch.

Welche Funktionen von CapCut sind kostenlos?

Mit den Basis-Funktionen von CapCut könnt ihr bereits eine Menge anfangen und euren Videos neuen Glanz verleihen. Manchmal stoßt ihr aber auch an eure Grenzen und beim Exportieren werdet ihr zum Abschluss eines Pro-Abos aufgefordert. Das passiert, wenn ihr eine Pro-Funktion genutzt habt, aber gar keinen Pro-Account habt.

Kleiner Tipp: Ihr erkennt das vorher, denn Pro-Funktionen sind mit einem lilafarbenen Diamanten gekennzeichnet.

Zu den kostenlosen Optionen gehören

Umfassende Schnittfunktionen und Anpassung von Bildern und Videos

Einfügen von Effekten, Texten und Animationen

Generator für Untertitel

Soundeffekte und Musik aus der Basis-Bibliothek

Einfügen von Übergängen in Videos

Einfache KI-Funktionen (z.B. Untertitelerstellung)

Video-Export und Erstellung von Links zum Teilen

Beachtet bitte: Manchmal ändert CapCut die Preise. Ehemals kostenlose Funktionen sind dann plötzlich kostenpflichtig. Außerdem gibt es Unterschiede bei der Video-Qualität. Die kostenlose CapCut-Funktion erlaubt euch maximal 1080 p, nur mit CapCut Pro könnt ihr Videos in 4K exportieren.

Was kostet CapCut Pro?

Eine knappe Frage und viele Antworten. Bei der Suche nach den aktuellen Preisen für CapCut bin ich auf einige Abenteuer gestoßen. Ich habe die App auf meinem Android-Smartphone und auf dem Computer und überall wurden mir andere Preise angezeigt.

Navigiere ich ohne Login zur Hauptseite von CapCut und möchte dem Pro-Plan beitreten, wird mir ein Preis von (ab) 9,99 Dollar (8,62 Euro Stand Oktober 2025) angezeigt. Würde ich den Jahresplan nehmen, müsste ich (ab) 89,99 Dollar (77,71 Euro) bezahlen.

Pro-Angebot von CapCut vor Login. (© Screenshot GIGA )

Nun habe ich mich für euch ein zweites Mal mit meinem Facebook-Login registriert und stieß danach erneut auf andere Preise. Jetzt wurde mir das Monatspaket für 11,99 Euro und das Jahrespaket für 109,99 Euro angeboten.

Pro-Angebot nach Login. (© Screenshot GIGA)

Öffne ich nun aber die Desktop-App von CapCut, bietet sie mir sieben Tage Gratisnutzung, einen Monat für 4,79 Euro und anschließend einen Standardpreis von 23,99 Euro an.

CapCut in der Desktop-App. (© Screenshot GIGA)

Auf der eigenen Website macht CapCut keine konkreten Angaben zu den Kosten. Seid ihr nicht eingeloggt, wird euch ein Preis von (ab) 9,99 Dollar angezeigt. Meldet ihr euch dann kostenlos an, scheint es nach Region und Endgerät zu variieren.

Jetzt wollte ich die Preise aber auch noch über die App erfahren. Ihr ahnt es vielleicht schon, über mein Android-Smartphone wurden mir wieder völlig andere Preise angezeigt. Zudem konnte ich mich hier nicht nur für die Pro-Version, sondern auch für eine etwas günstigere Standard-Option entscheiden.

Laut CapCut App würde mich die Standard-Option 14,99 Euro pro Monat und das Jahresabo 139,99 Euro pro Jahr kosten. Wie ihr im Screenshot seht, teasert die App mir günstigere Angebote an, wenn ich mich anmelde.

Das kostet die Standard-Version von CapCut. (© Screenshot GIGA)

Für die Pro-Version mit KI-gestützter Bearbeitung würde man mir 29,99 Euro monatlich und 259,99 Euro jährlich in Rechnung stellen.

So teuer ist CapCut Pro am Handy. (© Screenshot GIGA)

Wie ich herausfinden konnte, gibt es die Standard-Option ausschließlich für Mobilnutzer. Nur mit einem Pro-Account könnt ihr alle Endgeräte nutzen.

Vergleich zwischen Standard und Pro

Vorteil Standard Pro Hochwertige Assets Ja Ja Automatische Untertitel Nein Ja Funktionen Einfach Advanced Premium-Vorlagen Ja Ja Tools zum Retuschieren Ja Ja Gerät Smartphone Mobil, Desktop, Web Monatliche Credits 650 1.400 Speicherplatz 100 GB 1 TB Markenkit Nein Nein Zur Prüfung teilen Nein Nein Markenvorlagen Nein Nein

Die Informationen in der Tabelle stammen von Oktober 2025. Angebote können sich ändern, gerade CapCut ist in der Creator-Community dafür bekannt, kostenlose Funktionen plötzlich kostenpflichtig zu machen.

Credits sind ausschließlich für die interne KI-Nutzung bei CapCut geeignet, viele Funktionen sind in eurem Pro-Abo nicht mit inbegriffen und müssen gesondert bezahlt werden.

Kostenlose Alternativen zu CapCut

Für eine wasserzeichenfreie Videobearbeitung könnt ihr es mit DaVinci Resolve für den Computer probieren (hier geht es zur Website). Das Tool ist anfängertauglich und bietet euch viele Bearbeitungswerkzeuge. Ihr findet außerdem zahlreiche Tutorials auf YouTube. Die Basisversion ist kostenlos, aber auch hier könnt ihr ein Upgrade kaufen.

Eine weitere Alternative ist Shotcut, mit vielen verschiedenen Funktionen und ohne Wasserzeichen (hier geht es zur Website). Das Open-Source-Tool ist zwar nicht ganz so umfangreich wie CapCut, für einfache Videos reicht es aber.

Wenn ihr gerade erst ins Video-Editing einsteigt, probiert verschiedene Optionen aus. Für Social-Media ist CapCut die wohl beliebteste App, hier könnt ihr aber mit der Basis-Version schon eine Menge machen. Nutzt ruhig auch die kostenlose Probeversion, vergesst aber die Kündigung nicht. Löscht ihr euer Abo nicht, verlängert es sich automatisch und ihr müsst zahlen.