CapCut-Templates jetzt auch mit Halloween-Motiven: So erstellt ihr coole Clips

Ihr liebt coole Videos mit Effekten und habt Lust auf Halloween? Dann dürftet ihr euch über die CapCut-Halloween-Vorlagen besonders freuen. Wir verraten euch, wie ihr sie nutzt.

So pimpt ihr eure Halloween-Clips richtig auf

Halloween steht vor der Tür und was wäre die spooky Season ohne kreative Videos? Wenn ihr CapCut nutzt und Lust auf Clips mit Effekten, Sounds und Szenenübergängen habt, lohnen sich die neuen Vorlagen für euch.

Ihr könnt innerhalb weniger Minute professionell wirkende Videos basteln und braucht dafür keinerlei Schnitt-Erfahrung. Falls ihr die CapCut-App noch nicht kennt, fuchst ihr euch in kürzester Zeit rein. Der beliebte Videoeditor steht euch für Smartphones, aber auch als Desktop-Version (hier anschauen) zum Herunterladen zur Verfügung.

Schritt für Schritt zum coolen Halloween-Clip

Nachdem ihr euch CapCut entweder fürs iPhone oder euer Android-Smartphone heruntergeladen habt, öffnet ihr die App und klickt unten auf Vorlagen. Dort findet ihr nun eine Suchleiste, in die ihr zum Beispiel „Halloween“ eintippt. Ihr seht auf dem nachfolgenden Screenshot die ersten vier Bilder der Auswahl, könnt aber noch sehr viel weiter herunterscrollen. Sucht euch eine Vorlage aus und wählt anschließend entweder einen Video-Clip von eurem Handy oder mehrere Fotos, die dann zu einem Clip zusammengefügt werden. Nachdem ihr eure Dateien hochgeladen habt, könnt ihr die Vorlage noch weiter anpassen. Tauscht die Musik aus, fügt neue Texte hinzu und wählt weitere Effekte aus. Ihr könnt auch die Reihenfolge der von euch hochgeladenen Clips ändern.

Am Schluss schaut ihr euch die Vorschau an und speichert euer Halloween-Video, wenn es euch gefällt. Falls nicht, könnt ihr den Entwurf jederzeit verwerfen und neu starten.

So einfach könnt ihr Halloween-Clips teilen

Habt ihr euren Clip fertig erstellt, könnt ihr ihn nicht nur herunterladen, sondern einfach über TikTok, Instagram oder WhatsApp mit Freunden oder Followern teilen. CapCut bietet euch hierfür die „Teilen“-Funktion an.

Kleiner Tipp: Habt ihr bei TikTok eine Vorlage von anderen entdeckt, könnt ihr sie oft teilen und selbst nutzen. Die CapCut-App wird dann automatisch mit der gewünschten Vorlage geöffnet.