Carplay auf dem iPad nutzen: So funktioniert es

Ihr wollt Carplay auf eurem iPad nutzen, um während der Fahrt auf Karten, Nachrichten und Musik zugreifen zu können? Hier erfahrt ihr, wie das geht.
Carplay auf dem iPad
Ursprünglich war Carplay ausschliesslich für die Nutzung auf dem iPhone vorgesehen. Das iPad bietet jedoch mehr Möglichkeiten und einen größeren Bildschirm, weshalb immer mehr Nutzer Carplay auch auf dem iPad installieren möchten.
Für die Installation sind zwei Optionen möglich. Zum einen kann Carplay auf einem Gerät mit Jailbreak installiert werden, zum anderen ist die Nutzung auch auf einem iPad ohne Jailbreak möglich.
Variante 1: Installation auf einem iPad mit Jailbreak
Ein iPad mit Jailbreak ermöglicht tiefere Eingriffe in das Betriebssystem. Unter anderem lassen sich somit auch Apps und Dienste installieren, welche ursprünglich nicht für die Nutzung mit einem iOS-Gerät vorgesehen waren.
Um Carplay auf einem iPad mit Jailbreak zu installieren, geht ihr wie folgt vor:
- iOS-Version überprüfen: Prüft, ob das iPad mit einer Version läuft, welche einen Jailbreak unterstützt. Geht dafür in die „Einstellungen“, dann in „Allgemein“ und dann in Info.
- Jailbreak installieren: Falls noch kein Jailbreak vorhanden ist, installiert ein vertrauenswürdiges Jailbreak-Tool auf eurem Gerät.
- Ignition installieren: Ignition ist ein weiteres wichtiges Tool, um Carplay auf dem iPad zu nutzen. Ignition dient einer optimierten, benutzerfreundlichen Oberfläche von Carplay auf dem iPad.
- Installation abschliessen: Schliesst die Installation ab, indem ihr die Oberfläche nach euren Bedürfnissen einrichtet. Im Anschluss könnt ihr das iPad als CarPlay Display nutzen.
Wollt ihr wissen, welche Neuerungen auf der Worldwide Developers Conference 2025, der von Apple veranstalteten Konferenz für iOS-Entwickler, vorgestellt wurden? Erfahrt es im nachfolgenden Video.
Variante 2: Installation auf einem iPad ohne Jailbreak
Falls ihr auf eurem iPad kein Jailbreak durchführen möchtet, gibt es eine weitere Variante. Hierfür benötigt ihr die In-Car App, die es ermöglicht, eine Oberfläche ähnlich der Carplay-Oberfläche zu simulieren.
Mit den folgenden Schritten könnt ihr Carplay mit Hilfe der In-Car App nutzen:
- In-Car App herunterladen: Ladet euch die In-Car App im App-Store herunter und installiert diese auf dem iPad.
- Einrichten der Benutzeroberfläche: Öffnet die App und richtet die Benutzeroberfläche nach euren Wünschen ein. Die App ermöglicht eine Nutzung, welche Car-Play sehr ähnlich ist.
- Anpassung der App: Ihr könnt in der In-Car App weitere Apps hinzufügen, um Musik, Karten oder ähnliche Dienste zu ergänzen. Auch Streaming-Dienste wie Youtube oder Netflix werden unterstützt.
Sicherheitshinweis: Nutzt die App verantwortungvoll, vor allem, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid.
Welche Methode ist besser, um Carplay auf dem iPad zu nutzen?
Beide Methoden eignen sich, um Carplay auf dem iPad zu nutzen. Auch die Nutzung von Carplay ohne Kabel ist mit beiden Optionen möglich. Hier findet ihr die Vor- und Nachteile von beiden Varianten:
Nutzung von Carplay auf dem iPad mit Jailbreak:
- Volle Funktionalität von Carplay auf dem iPad
- Nutzung von Drittanbieter-Apps möglich
- Technische Kenntnisse für das Durchführen eines Jailbreaks nötig
- Gefahr, dass das Gerät nach dem Jailbreak instabil ist
Nutzung von Carplay auf dem iPad ohne Jailbreak:
- Sichere und einfachere Variante im Vergleich zur Nutzung mit Jailbreak
- Kein Eingriff in das Betriebssystem notwendig
- Keine tieferen technischen Kenntnisse erforderlich
- Bietet nicht die volle Funktionalität von Carplay
Carplay auf dem iPhone zu nutzen, ist kein Problem. Welche Variante euch besser gefällt, müsst ihr selbst entscheiden.