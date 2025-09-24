CarPlay deaktivieren: So schaltet ihr die Funktion aus

Mit Apple CarPlay verbindet sich das iPhone mit dem Fahrzeugdisplay. Hier erfahrt ihr, wie sich die Funktion bei Bedarf einfach deaktivieren lässt.

CarPlay gezielt ausschalten: So klappt es ganz leicht

Apple CarPlay ist praktisch, um iPhone-Funktionen direkt über das Fahrzeugdisplay zu nutzen. Doch nicht immer ist die Schnittstelle gewünscht – etwa, wenn man das Display für andere Anwendungen freihalten oder Ablenkungen vermeiden möchte.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, CarPlay gezielt zu deaktivieren – direkt am iPhone, über das Infotainmentsystem oder über die Bildschirmzeit-Einstellungen.

CarPlay deaktivieren: So klappt es über die iPhone-Einstellungen

Um CarPlay über die Einstellungen des Smartphones zu deaktivieren, öffnet ihr zunächst die Einstellungen des iPhones.

Wählt „Allgemein“ aus und geht weiter zu CarPlay.

Jetzt sucht ihr euch das Fahrzeug heraus, wo ihr die Verbindung zum Dienst trennen möchtet.

Wählt „Dieses Auto ignorieren“ oder „CarPlay zulassen“ aus. Dann funktioniert CarPlay im gewünschten Fahrzeug nicht mehr.

Wenn ihr „Dieses Auto ignorieren“ wählt, wird die Verbindung zu CarPlay getrennt. Es ist jederzeit möglich, die Funktion wieder zu aktivieren und CarPlay erneut mit dem Fahrzeug zu verbinden.

Deaktiviert ihr aber „CarPlay zulassen“, kommt es zur kompletten Deaktivierung von CarPlay und ihr müsst den Dienst wieder vollständig neu einrichten, wenn ihr CarPlay wieder nutzen wollt.

CarPlay über das Infotainmentsystem des Autos ausschalten

Diese Methode klappt nicht bei jedem Auto. Schaut in den Einstellungen des Fahrzeugs nach. Ist die Möglichkeit gegeben, führt ihr folgende Schritte aus:

Einstellungen im Infotainmentsystem des Fahrzeugs öffnen.

Smartphone-Verbindungen oder CarPlay-Einstellungen öffnen.

CarPlay deaktivieren oder ausschalten wählen

Diese Methode ist hilfreich und praktisch, wenn ihr nur kurzzeitig CarPlay nicht verwenden wollt und nicht vorhabt, den Dienst komplett von eurem Smartphone zu entfernen. Damit es nicht zu Verbindungsproblemen kommt, empfehlen die Fahrzeughersteller, immer die aktuellste Version der Firmware für CarPlay zu installieren.

CarPlay über Bildschirmzeit-Einstellungen deaktivieren – so geht’s

Diese Methode ist vorteilhaft, wenn ihr die Nutzung von CarPlay hin und wieder einschränken wollt, aber nicht vorhabt, die Funktion vollständig zu löschen. Ihr öffnet wieder die Einstellungen auf dem iPhone.

Navigiert anschließend zu „Bildschirmzeit“.

Aktiviert nun die Funktion „Beschränkungen für Inhalte und Datenschutz“.

Dann wählt ihr „Erlaubte Apps“ aus. Um die Funktion der App zu blockieren, deaktiviert den neben CarPlay befindlichen Schalter.

Fazit: Flexibel bleiben bei der Nutzung von CarPlay

Ob vorübergehend oder dauerhaft – CarPlay lässt sich mit wenigen Handgriffen an den persönlichen Bedarf anpassen. Wer die Funktion nur zeitweise abschalten will, nutzt am besten die Fahrzeug- oder Bildschirmzeit-Einstellungen. Für eine komplette Deaktivierung empfiehlt sich der Weg über die iPhone-Einstellungen.